شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عيدهم إزاى فوق الأرض.. كيف يحتفل الرواد بعيد القيامة بمحطة الفضاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تساءلت يومًا عن الأعياد بعيدًا عن الأرض كيف تكون؟، وهل طقوس العيد يشعر بها رائد الفضاء وهو بعيد عن موطنه ببعد السماء والأرض؟ هذا ما كشفت عنه تفاصيل جديدة من داخل محطة الفضاء الدولية، حيث انطلقت شحنة أغذية موجهة إلى محطة الفضاء الدولية بالأمس بصاروخ إلى رواد الفضاء الستة المتواجدين على متنها لتتزامن مع اقتراب عيد القيامة يوم 21 أبريل المقبل.



صاروخ الفضاء

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه بعد الإطلاق من فرجينيا، يجب أن يصل صاروخ نورثروب جرومان C التابع لناسا والذي يحمل كبسولة إلى المحطة الفضائية غدًا.

وقالت وكالة الفضاء إن الأشياء الجيدة فى احتفال عيد القيامة تشمل الديك الرومي المدخن وقطع لحم الخنزير والهليون، وهناك أكثر من 800 وجبة مطوية فى عبوات يمكن التخلص من بقايا بسهولة.

Advertisements



نوعية الأكل

ومن بين هذا الحمل البالغ وزنه 7.6 رطل (3450 كيلوجرام)، فإن هناك ثلاثة روبوتات حرة الطيران تم إرسالها ليتم اختبارها كمساعدين لرواد الفضاء وكذلك يوجد 63 قمرًا صناعيًا صغيرًا لأبحاث طلابية تم إجراؤها، وبالإضافة إلى ذلك، هناك بعض البضائع التي ستستخدم في التحقيقات الفضائية الجديدة والقائمة.

كما يتم إرسال 40 من فأر أسود لمعامل الاختبار، وذلك لأنه يماثل الجهاز المناعي للقوارض عن كثب نظيره لدى الإنسان، وبالتالى ستجرى دراسة عليهم للكشف عن آثار رحلة الفضاء على وظيفة إنتاج الجسم المضاد وذاكرة المناعة.

وتم تزويد الرحلة أيضًا بأدوات لقياس صحة رواد الفضاء، والتي ستختبر سوائل الجسم مثل الدم واللعاب والبول وأجهزة استشعار الأوعية الدموية للتحقق من مدى تأثير الفضاء على شيخوخة رائد الفضاء.