تكنولوجيا: Nubia تحدد 28 من أبريل للإعلان الرسمي عن هاتف الألعاب Red Magic 3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة Nubia يوم 28 من أبريل لإطلاق هاتف الألعاب Red Magic 3، على أن يكشف عن الهاتف في مؤتمر يعقد في الصين.

رصدت الكثير من التسريبات حول مواصفات الألعاب القادم من Asus والذي ينطلق قريباً بعنوان Red Magic 3، حيث ينطلق هذا الإصدار في مؤتمر يعقد في 28 من أبريل برقاقة معالج Snapdragon 855، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام.

كما يضم الهاتف شاشة مميزة بأعلى معدل تحديث للإطارات يحاكي أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب، حيث تشير التوقعات إلى معدل 120 Hz، كما تشير التسريبات إلى بطارية بقدرة 5000 mA.

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أيضاً من بين التسريبات التي نشرت حول جودة العرض في هاتف Red Magic 3، حيث يأتي بدقة 2340 في 1080 بيكسل أو جودة Full HD بلس مع أبعاد 19.5:9 في الشاشة.

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