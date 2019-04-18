تكنولوجيا: هاتف OnePlus 7 Pro يجلب تصميم منحني بشاشة Super AMOLED بمعدل 90Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إعلان تشويقي جديد من وان بلس لهاتفها القادم OnePlus 7 Pro يكشف عن تصميم منحني في الشاشة، مع شاشة تأتي دون النتوء العلوي، كما يدعم معدل تحديث 90Hz للإطارات.

كشف عن الكثير من مواصفات OnePlus 7 Pro من خلال التسريبات التي نشرت حول الهاتف على شبكة الإنترنت، حيث يأتي الهاتف بحجم 6.64 إنش في الشاشة، مع شاشة Super AMOLED مميزة بجودة عرض Quad HD بلس، كما يدعم معدل تحديث للإطارات 90Hz.

أيضاً من المقرر أن يضم الهاتف بطارية بقدرة 4000 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع من شاحن 30W، أيضاً يضم الهاتف مكبرات صوتية ستريو، على أن ينطلق في 14 من مايو في المملكة المتحدة، نيويورك إلى جانب بنغالور.

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ولقد كشف Pete Lau الرئيس التنفيذي لشركة وان بلس في الإعلان التشويقي الأخير عن أن الإصدارات الجديدة من هواتف OnePlus 7 تأتي بتصميم منحني دون النتوء العلوي في الشاشة، كما يأتي الإعلان التشويقي بعبارة “سريع وسلس”، وهو ما يشير إلى آداء سريع للبرمجيات أو آداء سريع في الكاميرة الخلفية الثلاثية.

وان بلس تقدم أيضاً إصدارات هذا العام برقاقة معالج Snapdragon 855، إلا الإصدارات الجديدة من هواتف OnePlus 7 لن تأتي بميزة دعم الشحن اللاسلكي.

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