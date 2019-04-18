الهاتف OnePlus 7 Pro قد يضم شاشة بدقة +QuadHD تمتاز بمعدل تحديث 90Hz، ومكبرات صوتية مزدوجة

فاطمة أيت طالب - دبي - قد تكون الإختلافات بين الهاتفين OnePlus 7 و OnePlus 7 Pro أكبر من المتوقع. لقد سمعنا في وقت سابق من هذا اليوم أن الهاتف OnePlus 7 Pro سيضم شاشة منحنية الطرفين بحجم 6.64 إنش وكاميرا أمامية منبثقة، في حين سيضم الهاتف OnePlus 7 شاشة مسطحة بحجم 6.4 إنش تضم قطعًا صغيرًا في الجزء الأوسط العلوي لإحتواء الكاميرا الأمامية. ولكن الشائعات الأخيرة تدعي أن OnePlus 7 Pro سيكون أول هاتف ذكي من شركة OnePlus يضم شاشة بدقة Quad HD.

والأفضل من ذلك هو أن شاشة الهاتف OnePlus 7 Pro ستمتاز أيضًا بمعدل تحديث عالي يبلغ 90Hz. هل تفكر شركة OnePlus في الدخول إلى سوق هواتف الألعاب؟ مع المعالج Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم والكثير من الذاكرة العشوائية، فهذا أمر وارد. وتجدر الإشارة إلى أن معدل التحديث البالغ 90Hz سيجعل واجهة المستخدم سلسة للغاية.

تدعي الشائعات أيضًا قدوم الهاتف OnePlus 7 Pro مع مكبرات صوتية مزدوجة، على الرغم من أنه ليس من الواضح كيف ستطبق شركة OnePlus ذلك نظرًا إلى أن شاشة الهاتف OnePlus 7 Pro ستمتاز بإطار نحيف. وبغض النظر عن ذلك، فقد تردد الآن كذلك أن الهاتف OnePlus 7 Pro سيضم بطارية أكبر بسعة 4000mAh تدعم تقنية الشحن السريع 30W Warp Charge.

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وبالإضافة إلى كل ذلك، فقد سمعنا أيضًا أن الهاتف OnePlus 7 Pro سينتقل أخيرًا إلى USB 3.1، وسيضم ثلاث كاميرات في الخلف تبلغ دقة الكاميرا الأساسية فيها 48 ميغابكسل، في حين سيضم الهاتف OnePlus 7 كاميرتين فقط في الخلف تبلغ دقة الكاميرا الأساسية فيها 48 ميغابكسل كذلك. وكما يمكنك أن تتوقع، فالهاتين OnePlus 7 و OnePlus 7 Pro سيأتيان كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie شبه الخام.

وبصرف النظر عن الهاتفين OnePlus 7 و OnePlus 7 Pro، فالشائعات تشير إلى أنه سيتم إطلاق نسخة أخرى من الهاتف OnePlus 7 Pro تدعم شبكات الجيل الخامس 5G ستحمل على الأرجح إسم OnePlus 7 Pro 5G، ولكنها لن تختلف كثيرًا عن الهاتف OnePlus 7 Pro بإستثناء أنها ستضم المودم Snapdragon X50 المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G.