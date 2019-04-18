الفيسبوك توقف خاصية الدفع في تطبيق Facebook Messenger في بعض البلدان

فاطمة أيت طالب - دبي - قررت الفيسبوك إيقاف خاصية الدفع في تطبيق Facebook Messenger للمستخدمين في بعض المناطق، بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا. هذه المعلومات تأتي من موقع Engadget، والذي حصل عليها من شركة الفيسبوك نفسها. تقول الشركة أنها ستركز جهودها على التجارب التي يجدها الناس أكثر فائدة وتقوم حاليًا بإبلاغ المستخدمين الذين إستخدموا الميزة بهذه التغييرات القادمة.

تقول بعض التقارير أن الفيسبوك تخطط لإطلاق عملة رقمية مرتبطة بالدولار الأمريكي. بينما يجري تطوير هذه العملة الرقمية لتطبيق WhatsApp، فإنها قد تحل في النهاية محل خاصية الدفع المباشر التي تم إيقافها للتو.

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تم تقديم خدمة الدفع في البداية في الدول الأوروبية في شهر نوفمبر من العام 2017، وكان من المفترض أن يتم إستخدامها حتى يتمكن الأصدقاء من تقسيم فواتير العشاء وغيرها من المدفوعات الصغيرة. كانت هذه الخدمة تهدف إلى أن تكون بديلاً لخدمات الدفع الأخرى مثل Apple Pay و Google Pay في إجمالي الأسواق الثلاثة التي ظهرت فيها. الآن لم يتبقى سوى الولايات المتحدة، وقد لا تكون كذلك لفترة طويلة.