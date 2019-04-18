الملاك الجدد للهاتف القابل للطي Galaxy Fold سيجدون أول تحديث للهاتف في إنتظارهم

فاطمة أيت طالب - دبي - قد يكون الهاتف الذكي القابل للطي Galaxy Fold أكثر الأجهزة التي يتم الحديث عنها في الوقت الراهن، وهذا لا يبدو مستغربًا نظرًا إلى أن شركة سامسونج تستعد لشحن الوحدات الأولى من هذا الهاتف. أولئك الذين يملكون الأموال الكافية وقرروا شراء هذا الهاتف الفريد من نوعه، فسوف يجدون أن هناك تحديثًا ينتظر ليتم تحميله وتثبيته بمجرد تشغيل الجهاز.

لاحظ القائمين على موقع SamMobile أن بعض الوحدات من الهاتف القابل للطي Galaxy Fold بدأت بتلقي تحديث يقوم بترقية بنية نظام التشغيل في الهاتف إلى الإصدار F900FXXU1ASD4، ولكنه لا يجلب معه الإصلاحات الأمنية الشهرية الأحدث. لذلك، من المتوقع أن يتم إصدار تحديث ثانٍ للهاتف في الأيام القليلة المقبلة يجلب معه الإصلاحات الأمنية لشهر أبريل إلى الهاتف.

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ما لا يثير الدهشة هو أن الهاتف Galaxy Fold سيستمر في تلقي التحديثات في الأشهر القادمة لإصلاح جميع الأخطاء التي تؤثر على تجربة المستخدم. نظرًا إلى أنه يمثل المحاولة الأولى لشركة سامسونج في سوق الهواتف الذكية القابلة للطي وأيضا أول هاتف يتم إطلاقه بسعر يصل إلى 2000$ تقريبًا، فيمكننا أن نتوقع من الشركة تقديم دعم قوي على مستوى البرمجيات.