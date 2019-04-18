تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. روبوت ينقذ كاتدرائية نوتردام وفضيحة جديدة لفيس بوك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدءا من اكتشاف علماء الفلك لكوكب ثالث خارج المجموعة الشمسية، مرورا بالكشف عن فضيحة جديدة لفيس بوك، وصولا إلى إعلان BBM عن وقف خدماته فى مايو المقبل، كان اليوم مليئا بالأخبار التكنولوجية التى شغلت العالم، ويستعرض الحصاد التالى أهم هذه الأخبار: باحثون يستعدون للكشف عن أول فيديو للثقب للأسود علماء الفلك يكتشفون كوكبا ثالثا خارج المجموعة الشمسية فضيحة جديدة لـ فيس بوك: الموقع جمع بيانات 1.5 مليون مستخدم دون إذن للإعلانات تعرف على الروبوت الذى ساعد فى إنقاذ كاتدرائية نوتردام.. فيديو باب النجار مخلع.. ثغرات أحرجت عمالقة التكنولوجيا.. حذف بوستات زوكربيرج الأبرز فيس بوك يطور مساعدا صوتيا جديدا يعمل بالذكاء الاصطناعى لمنافسة Siri Advertisements فيس بوك يحظر حسابات منظمات بريطانية يمينية متطرفة لانتهاكها سياسة الموقع BBM يعلن توقف الخدمة وإغلاقه فى مايو المقبل.. اعرف التفاصيل شوف بريطانيا من الفضاء.. رواد ناسا يلتقطون صورة من محطة الفضاء الدولية

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