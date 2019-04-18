شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تصمم قاعدة لمحاكاة طبيعة العيش على كوكب المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استكمل حوالى 100 مراهق صينى جولة استغرقت خمس ساعات بقاعدة صينية مهجورة لمحاكاة المريخ فى مقاطعة قانسو، بعد أن فتحت أبوابها أمام الجمهور يوم الأربعاء.



محاكاة المريخ

ووفقًا لموقع "ميرور" البريطانى، يُعد مخيم مارس بيس 1، الذى يغطى مساحة تقارب خُمس ملعب كرة القدم الأمريكى، من بنات أفكار شركة إعلامية ومسئولين فى قانسو، المقاطعة الفقيرة فى شمال غرب الصين.

يأمل المسئولون فى أن يعزز المعسكر الذى يبعد حوالى 40 كم من بلدة جينتشانج، السياحة ويسمح للزائرين بالشعور كما لو كانوا على الكوكب الأحمر.

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قاعدة محاكاة المريخ

وقال باى فان، الرئيس التنفيذى لشركة جينتشانج ستار يونيفرس للثقافة والسياحة، وهى شركة إعلامية شاركت فى تطوير القاعدة: "إن الأمة بحاجة إلى أشخاص ينظرون إلى النجوم، ونأمل أن تجعلهم القواعد يشعرون بروح استكشاف الفضاء، وليس فقط تجربة التكنولوجيا التى تقف وراءها".

وتهدف خطة لاستثمار 2.5 مليار يوان (374 مليون دولار) على توسيع الموقع إلى 67 كم مربع (26 ميل مربع) وجذب مليونى زائر بحلول عام 2030، إلى جانب كونه نقطة جذب سياحية، تعاون المخيم مع مركز رواد الفضاء فى الصين (ACC) لتحويل المنشأة فى نهاية المطاف إلى مركز لتدريب رواد الفضاء.



القاعدة الصينية

وقال طالب يبلغ من العمر 13 عامًا من مدينة جينتشانج: "لقد رأينا الحفرة والكهف، إنه أفضل من المريخ الذى تخيلته".

جدير بالذكر تعمل الصين على تطوير صواريخ قوية للمساعدة فى تحقيق حلم أكثر طموحًا فى إرسال مسبار إلى المريخ فى عام 2020، وبعد ذلك يأمل العلماء فى استكشاف الكويكبات حتى الهبوط على أحدها.