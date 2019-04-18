تكنولوجيا: شوف بريطانيا من الفضاء.. رواد ناسا يلتقطون صورة من محطة الفضاء الدولية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم أنها لقطة لن يشاهدها سوى عدد قليل من الأشخاص في حياتهم، ولكن رواد الفضاء سجلوها فى صورة لإعطاء لمحة عن الأرض من الفضاء.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فقد كشفت "ناسا" عن صورة للمملكة المتحدة، التقطها رواد فضاء على متن المحطة الفضائية الدولية (ISS) في 26 فبراير.
بريطانيا من الفضاء
وعندما تم التقاط الصورة، كان ارتفاع محطة الفضاء الدولية على بعد 214 ميلًا بحريًا من الأرض، وتم استخدام جهاز Nikon D5 لالتقاط اللقطة، مع عدسة تكبير 17-35 مم، وذلك من خلال نافذة لمحطة الفضاء الدولية فوق البحر بين ويلز وإيرلندا.
جدير بالذكر أنه في العام الماضي، قد احتفلت المحطة الفضائية الدولية بمرور 20 عامًا على إطلاقها لأول مرة، على الرغم من أن الدفعة الأولى من المقيمين بها لفترة طويلة لم تصل إلا بعد عامين في نوفمبر 2000، ومنذ إنشائها كانت المحطة موطنًا لـ 236 رائد فضاء.
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