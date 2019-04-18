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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: BBM يعلن توقف الخدمة وإغلاقه فى مايو المقبل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن تطبيق BBM الذى يعد أحد أشهر تطبيقات التواصل الاجتماعى في السنوات الماضية، رسميا عن إيقاف وإغلاق التطبيق في 31 مايو 2019.
BBM App
وذكر تطبيق BBM عبر موقعه الرسمى عن الاستمار في العمل حتى 31 مايو 2019، وبعد ذلك التاريخ سوف يتوقف تطبيق BBM عن العمل.
bbm يعلن توقفه
يشار إلى أن تطبيق BBM يتبع شركة بلاك بيرى، وقد أعنلت فى أواخر شهر ديسمبر 2018 عن تحديث جديد لتطبيق التراسل الفورى التابع لها على كل من منصتى أندرويد وiOS، والذى يضيف العديد من الميزات للمستخدمين.
موقع BBM يعلن توقفه فى مايو
وفى ذلك الوقت، كانت الشركة قد أعلنت أنها تبحث عن شركة لتقوم بشراء خدمة التراسل الفورى التابعة لها BBM بمبلغ مقبول على غرار ما حدث مع تطبيق "واتس آب" الذى تم بيعه مقابل 21 مليار دولار.
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