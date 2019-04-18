6 حيل ذكية تزيد سرعة الإنترنت في المنزل

كتب - عاصم الأنصاري:
كشف متحدث باسم شركة "Virgin Media" البريطانية، التي تقدم خدمات الإنترنت، عن 6 حيل بسيطة يمكن أن تساعد في تعزيز سرعة الإنترنت.
ووفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، وبحسب الشركة، جاءت كالآتي:
1- مسح ذاكرة التخزين المؤقت
يمكن أن يؤدي مسح ذاكرة التخزين المؤقت على المتصفح، إلى تسريع تشغيله.
وللقيام بذلك في متصفح "جوجل كروم"، يجب الضغط فوق النقاط الثلاثة الرأسية في الزاوية اليمنى العلوية، ثم اختيار "أدوات إضافية".
وبعد ذلك، يمكن الضغط فوق "مسح بيانات التصفح"، وتحديد الإطار الزمني والبيانات التي...
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