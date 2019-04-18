ظهور أول صورة مسربة للهاتف Honor 20 Pro، وسيضم أربع كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - يحظى الهاتف Honor 20 بالكثير من الإهتمام على الرغم من أنه لم يتم الإعلان عنه بشكل رسمي حتى الآن، ولكن التسريب الأحدث الذي وردنا اليوم يركز على النسخة الأكثر رقيًا من هذا الهاتف والتي تحمل إسم Honor 20 Pro. لقد سمعنا عن وجود هذه النسخة في وقت سابق من هذا الشهر، وهذه هي أول صورة نحصل عليها لهذا الهاتف.

هذه الصورة تستعرض لنا الواجهة الخلفية للهاتف Honor 20 Pro، وهي الواجهة التي يتضح للجميع أنها تضم أربع كاميرات بحيث يبدو أن الكاميرا في الأعلى ستكون عبارة عن كاميرا مقربة تستند على مبدأ المنظار لتوفير تقريب يصل إلى خمسة أضعاف، بينما من المفترض أن تكون الكاميرات الأخرى المتبقية عبارة عن كاميرات واسعة الزاوية وعادية، وكاميرا Time Of Flight لإستشعار معلومات العمق. ويشاع بأن الكاميرا الأساسية في الهاتف Honor 20 Pro ستستخدم المستشعر Sony IMX600.

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عمومًا، من المفترض أن نتأكد من كل شيء عندما ستقوم العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei بإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Honor 20 Series في الحدث الذي ستعقده الشركة يوم 21 مايو بالعاصمة البريطانية لندن.