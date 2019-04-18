تكنولوجيا: سامسونج تنشر بعض التنبيهات الهامة لمستخدمي هاتف Galaxy Fold

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد رصد أكثر من مشكلة في وحدات المعاينة الخاصة بهاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Fold، نشرت العملاق الكوري تنبيهات لمستخدمي الهاتف لتفادي بعض المشكلات المتوقعة لاحقاً.

تحاول شركة سامسونج إتخاذ خطوات سريعة كإستجابة لمشكلة إنكسار شاشة هاتفها القابل للطي Galaxy Fold في وحدات المعاينة، وكبداية نشرت سامسونج تنبيه لمستخدمي الهاتف بعدم إزالة طبقة الحماية الخاصة بالشاشة، حيث شددت على أهمية هذه الطبقة في حماية الهاتف.

أيضاً بالرغم من أن طبقة الحماية في وحدة هاتف Galaxy Fold التي تعرضت للكسر لم يتم إزالتها على الأقل في واحدة من وحدات الهاتف، إلا أن سامسونج أكدت في التنبيه على الأهمية البالغة لهذه الطبقة لحماية الهاتف، حيث أن إزالتها سيؤدي إلى الأضرار بالهاتف.

Advertisements

من جانب أخر جاء الكتيب الإرشادي الخاص بإصلاح هاتف Galaxy Fold في مركز دعم سامسونج على ذكر أهمية طبقة الحماية الخاصة بالهاتف أكثر من مرة، إلا أن هذا الدليل غير متاح لكاقة المستخدمين بالتأكيد، أيضاً لا يهتم الكثير من المستخدمين غالباً بقراءة كتيب التعليمات الإرشادي لإستخدام الهواتف الذكية، لذا قد تحتاج سامسونج إلى النتويه بشكل واضح عند شراء الهاتف على أهمية طبقة الحماية.

المصدر

اعلان

