الكشف عن المزيد من المعلومات حول الهاتفين OnePlus 7 و OnePlus 7 Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا اليوم، رأينا صور حاسوبية تستعرض لنا كيف سيبدو الهاتف OnePlus 7 القادم من شركة OnePlus، وهو الذي إتضح أنه سيحمل تصميم مشابه لتصميم الهاتف OnePlus 6T الحالي. وقال المصدر أيضًا بأن الصور التي تم تسريبها في السابق لهاتف من شركة OnePlus يضم كاميرا أمامية منبثقة وثلاث كاميرات في الخلف هي في الحقيقة للهاتف OnePlus 7 Pro. اليوم، ألقى هذا المصدر نفسه المزيد من الضوء على الإختلافات بين كلا الهاتفين.

ووفقا لهذا المصدر، فالهاتف OnePlus 7 العادي سيضم شاشة بقطر 6.4 إنش تضم قطعًا في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية وكاميرتين في الواجهة الخلفية تضم الكاميرا الأساسية فيها مستشعر بدقة 48 ميغابكسل. ومن ناحية أخرى، سيضم الهاتف OnePlus 7 Pro شاشة أكبر منحنية الطرفين بقطر 6.64 إنش، وثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية تضم الكاميرا الأساسية فيها كذلك مستشعر بدقة 48 ميغابكسل. وبالنسبة للكاميرتين المتبقتين، فواحدة منها ستضم عدسة مقربة، في حين ستضم الكاميرا الأخرى عدسة واسعة الزاوية.

كشف المصدر كذلك أنه سيكون هناك هاتف ثالث يدعى OnePlus 7 Pro 5G. لم يكشف عن أي معلومات حول هذا الهاتف، ولكن نحن نراهن على أنه سيكون مماثلاً من حيث التصميم والمواصفات للهاتف OnePlus 7 Pro، والفرق الوحيد الذي سيكون بينهما هو أن الهاتف OnePlus 7 Pro 5G سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G بفضل المودم Qualcomm X50.

وفي حالة إذا كانت الشائعات السابقة صحيحة، فمن المفترض أن تقوم شركة OnePlus بإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف OnePlus 7 Series في اليوم 14 من شهر مايو المقبل، وحتى ذلك الحين، نتوقع أن نسمع المزيد حول هذه الهواتف.

#OnePlus May 14th launch event: #OnePlus7 ≈ 6.4" flat display / waterdrop notch front camera / dual rear camera with 48MP as primary #OnePlus7Pro ≈ 6.64" curved display / pop-up front camera / triple rear camera with 48MP as primary + Telephoto + Ultra Wide#OnePlus7PRO5G pic.twitter.com/zGic9AQdVx