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فضيحة هاتف "سامسونغ" القابل للطي قبل البيع (فيديو+صور)

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يبدو أن هاتف "سامسونغ" الجديد الذي سيتم طرحه للبيع في 26 أبريل/ نيسان الجاري، قد بدأ ينهار قبل إطلاق عملية البيع.

الهاتف الجديد من شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية الذي يحمل اسم "Samsung Galaxy Fold"، والذي سيشكل ثورة في عالم الهواتف الذكية المحمولة وتحديدا القابلة للطي، يواجه العديد من المشكلات قبل طرحه رسميا للبيع.

فبحسب موقع "Quartz" أظهر الجهاز الجديد مشاكل تتعلق بالشاشة في الاستخدام، حيث عانى عدد من الصحفيين الذين زودوا بهذا الجهاز من مشاكل تتعلق بالشاشة.



نشر ستيف كوفاكس، المحرر التقني في "CNBC" كيف يعمل الجهاز بشكل سيىء، بعد يوم واحد فقط من استخدامه.

— Steve Kovach (@stevekovach)

الهاتف الجديد من شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية الذي يحمل اسم "Samsung Galaxy Fold"، والذي سيشكل ثورة في عالم الهواتف الذكية المحمولة وتحديدا القابلة للطي، يواجه العديد من المشكلات قبل طرحه رسميا للبيع.

فبحسب موقع "Quartz" أظهر الجهاز الجديد مشاكل تتعلق بالشاشة في الاستخدام، حيث عانى عدد من الصحفيين الذين زودوا بهذا الجهاز من مشاكل تتعلق بالشاشة.

نشر ستيف كوفاكس، المحرر التقني في "CNBC" كيف يعمل الجهاز بشكل سيىء، بعد يوم واحد فقط من استخدامه.

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كذلك اشتكى مارك جورمان الذي يكتب في موقع "بلومبرغ" من سوء شاشة الجهاز بعد يوم من استخدامه، وعلق قائلا "الشاشة ماتت".

كما وعلق فيرج بون، الذي يعمل كمحرر، على الانتفاخ الذي ظهر على الشاشة.

هذا وكانت شركة "سامسونغ" قد أبلغت الموقع بأن الجهاز قادر على تحمل نحو 200 ألف مرة من حالات الفتح والإغلاق دون حدوث أية مشكلة، أي نحو 300 مرة يوميا على مدى عامين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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