فضيحة هاتف "سامسونغ" القابل للطي قبل البيع (فيديو+صور)

يبدو أن هاتف "سامسونغ" الجديد الذي سيتم طرحه للبيع في 26 أبريل/ نيسان الجاري، قد بدأ ينهار قبل إطلاق عملية البيع.

الهاتف الجديد من شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية الذي يحمل اسم "Samsung Galaxy Fold"، والذي سيشكل ثورة في عالم الهواتف الذكية المحمولة وتحديدا القابلة للطي، يواجه العديد من المشكلات قبل طرحه رسميا للبيع.

فبحسب موقع "Quartz" أظهر الجهاز الجديد مشاكل تتعلق بالشاشة في الاستخدام، حيث عانى عدد من الصحفيين الذين زودوا بهذا الجهاز من مشاكل تتعلق بالشاشة.



نشر ستيف كوفاكس، المحرر التقني في "CNBC" كيف يعمل الجهاز بشكل سيىء، بعد يوم واحد فقط من استخدامه.

