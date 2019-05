شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باب النجار مخلع.. ثغرات أحرجت عمالقة التكنولوجيا.. حذف بوستات زوكربيرج الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد عالم التكنولوجيا خلال الفترة الأخيرة العديد من حوادث الاختراق والقرصنة والأخطاء البرمجية وغيرها من الأمور التى يمكن أن تؤثر على المستخدمين العاديين، لكن عندما يتعلق هذا الأمر برؤساء هذه الشركات، فإن الأمر يكون مختلف بشكل كبير، ولعل ذلك حدث فى الكثير من المواقع بداية من حذف منشورات لزوكربيرج، وصولا لاختراق حساب رئيس تويتر على نفس الشبكة، وفيما يلى نرصد أبرز فضائح تعرض لها رؤساء شركات التكنولوجيا.

شبكة تويتر

رغم العديد من حالات الاختراق التى حدثت على موقع تويتر خلال الفترة القليلة الماضية إلا أن الخبراء استبعدوا أن تنال هذه الهجمات شخصيات رفيعة داخل الشركة أو أحد المؤسسين الذى تحمل حساباتهم أهمية كبيرة، وذلك بعدما تم اختراق حساب المؤسس الأول والمدير التنفيذى لموقع تويتر "جاك دورسى"، وتم نشر مجموعة من الصور الغربية، وبعد ذلك نشر الهاكرز تغريدة تقول "Hey, its OurMine,we are testing your security"، وتم حذف هذه التغريدة سريعا، وعمل فريق تويتر على السيطرة على الأمر بشكل سريع، ولم تكن هذه هى الهجمة الأولى التى ينفذها فريق OurMine فخلال الأشهر الماضية تمكن نفس فريق الهاكرز من اختراق حساب المدير التنفيذى لشركة جوجل "ساندر بيتشاى" ومؤسس فيس بوك "مارك زوكربيرج"، بالإضافة إلى حسابات بعض من المشاهير على تويتر.

كذلك ينطبق الأمر على "إيفان ويليامز" المؤسس المشارك والرئيس التنفيذى السابق لشركة تويتر، حيث تمكنت مجموعة الهاكرز OurMine أيضا من اختراقه، وعلى الرغم من أنه تمت استعادة الحساب مرة أخرى بعد دقائق من اختراقه وإزالة التغريدات كافة التى تم نشرها أثناء سرقة الحساب، إلا أن الاختراق أحدث قلقا لبعض المستخدمين لأنه الحساب التابع لأحد مؤسسى الموقع.

شبكة فيس بوك

أما "فيس بوك" فحذفت عن طريق الخطأ عددا من المنشورات المختلفة لـ"مارك زوكربيرج" مؤسس فيس بوك من صفحته على المنصة، بما فى ذلك بعض المنشورات التى وثقت لحظات تاريخية فى مشوار فيس بوك، فيما علق متحدث باسم الشركة على ما حدث، قائلا "إن المشاركات تم حذفها عن طريق الخطأ" بسبب "أخطاء فنية"، حيث تم حذف بعض منشورات مارك قبل بضع سنوات عن طريق الخطأ، إلا أن العمل المطلوب لاستعادتها يحتاج جهدا، ومن غير المضمون أن ننجح فى ذلك".

كما حذفت الشبكة أيضا فى وقت سابق بعض رسائل "مارك زوكربيرج" الخاصة إذ أكد ثلاثة مصادر أن رسائلهم القديمة مع المدير التنفيذى لـ Facebook اختفت من بريدهم الوارد، ولم يتم إخطارهم قبل هذه الخطوة، مما أثار مخاوف حول ما قد يخفيه "زوكربيرج"، وهو الأمر الذى تم تفسير حدوثه بأنه جرى لدواع أمنية.

أندرويد

وفى الوقت الذى تحاول فيه العديد من الشركات إرشاد المستخدمين للسلوكيات الصحيحة والأخلاقيات التى ينبغى عليهم اتباعها فى حياتهم اليومية، كان قطاع أندرويد التابع لشركة جوجل على موعد مع فضيحة كبيرة، وذلك على أعقاب ظهور تقارير تفيد بأن "أندى روبن" مؤسس نظام أندرويد له فضيحة جنسية داخل الشركة، الأمر الذى دفع جوجل فى النهاية إلى تصديق الاتهام، وفصل "أندى روبن" من الشركة.

أمازون

أما رئيس شركة أمازون "جيف بيزوس" فقد عانى هو الآخر من فضيحة كبرى تتعلق بتسريب رسائل نصية له، والتى كشفت عن علاقته مع لوسرن سانشيز مذيعة لوس أنجلوس السابقة إلى صحيفة National Enquirer، وهو الأمر الذى يمثل فضيحة كبيرة، خاصة بالنسبة لرئيس أمازون الذى يعتبر أغنى شخص فى التاريخ على الإطلاق.