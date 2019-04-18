شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متجر فرنسى يجرب توصيل الطلبات بإنسان آلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أربعة عقود على توصيل الإنسان الآلي آر2-دي2 رسالة مهمة من الأميرة ليا في أحد أفلام سلسلة "حرب النجوم" (ستار وورز) الشهيرة، تعتزم مجموعة فرنسية تدير متاجر استخدام أجهزة روبوت مستوحاة من ذلك الآلي لنقل الطعام إلى العملاء في باريس.

وستجرب سلسلة متاجر فرانبري التابعة لمجموعة كازينو أجهزة الروبوت لتوصيل الطلبات في شوارع الدائرة الثالثة عشرة بباريس لمدة عام، مما سيزيد سخونة السباق على عمليات التوصيل الآلية مع شركات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت مثل أمازون.

ففي العاصمة الفرنسية، حيث تدير شركة أمازون خدمة (أمازون برايم ناو) للتوصيل السريع منذ عام 2016، أصبح توصيل الطعام بسرعة وسهولة ساحة معركة بين تجار التجزئة.

وقال جان بيير موشيه المدير في فرانبري عن الخدمة التي ستكون بالمجان "سيسهل الآلي حياة سكان المدينة... سنجرب ثلاثة أجهزة روبوت في هذا المتجر. إذا نجح الأمر فقد نمد استخدامه إلى متاجر أخرى لفرانبري".

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وتجري فرانبري وشريكتها توينويل، وهى شركة فرنسية صغيرة طورت الإنسان الآلي الذي لم يحظ باسم بعد، التجربة بعد موافقة سلطات باريس على إجرائها في الدائرة الواقعة بجنوب شرق المدينة.

وتسير أجهزة الروبوت التي تعمل بالكهرباء على عجلتين كبيرتين وتحمل حقيبة تسع 30 أو 40 لترا ويمكنها الجري بسرعة 25 كيلومترا فى الساعة.

وفي التجربة الأولية، ستستخدم فرانبرى الإنسان الآلى داخل متجر لحمل المشتريات للعملاء، خاصة كبار السن أو من لديهم إعاقة حركية، ولنقل السلع إلى منازلهم.

وبالضغط على زر (اتبعني)، يصبح الآلي ملازما للعملاء من خلال التعرف على شكلهم ويصبح بمقدوره السير وراءهم فى المتجر وبالشارع.

لكن مبدئيا لن يخرج الإنسان الآلي وحده وإنما سيتبعه مشغل لأن فرانبري لا تملك ترخيصا بعد لحركة الآلى بمفرده.