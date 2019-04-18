Advertisements اشتكى مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي الشهير عالميا “إنستجرام” Instagram من وجود خدعة جديدة لسرقة حساباتهم الشخصية وبياناتهم، وذلك من خلال رسالة تحذير من تواجدهم على “القائمة البذيئة”! وتعتمد هذه الخدعة على قيام حساب بالتواصل مع مستخدمي إنستجرام، وتحذيرهم من أن أسمائهم موجودة ضمن قائمة بذيئة Nasty List، ودون أن يعرف المستخدم أن مصدر هذه الرسالة مجموعة من المخترقين (هاكرز)، هدفهم خداع المستخدمين بالضغط على رابط يحولهم إلى صفحة تبدو وكأنها صفحة تسجيل الدخول الخاصة بانستجرام، بينما هي صفحة مخادعة لسرقة معلوماتهم وحساباتهم وبياناتهم.

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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: “هاكرز” يهدد خصوصية مستخدمي إنستجرام.. “أنت على القائمة البذيئة”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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