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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تكشف لينوفو عن هاتف Z6 Pro في مؤتمر يعقد 23 من أبريل، واليوم أطلقت لينوفو إعلان تشويقي جديد تؤكد من خلاله على إعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية لهاتف Z6 Pro.
تستمر شركة لينوفو في إطلاق إعلانات تشويقية تكشف من خلالها على بعض من مميزات هاتفها المرتقب Z6 Pro، حيث كشفت الإعلانات السابقة عن ميزة Hyper Video التي أشارت إلى كاميرة واحدة، إلا أن الإعلان التشويقي الجديد يؤكد على كاميرة خلفية رباعية في الهاتف، على أن يأتي المستشعر الرئيسي للهاتف بدقة 48 ميجا بيكسل.
وقد نشرت لينوفو إعلانها التشويقي الجديد على Weibo حيث تظهر الإعدادات الرباعية للكاميرة بتصميم رأسي، كما يأتي المستشعر الأخير بشكل منفصل عن المستشعرات الأخرى.
أيضاً من بين التسريبات الأخرى التي ظهرت عن الهاتف من AnTuTu، حيث نشرت نتائج إختبارات آداء الهاتف مع رقاقة معالج Snapdragon 855 في نموذج الهاتف الذي يأتي برمز L78051 والذي سجل 403077 نقطة في إختبارات الأنوية، وهو آداء مميز بين الإصدارات الأخيرة من هواتف الأندوريد، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن هاتف Z6 Pro في مؤتمر 23 من أبريل.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: لينوفو تستعد لإطلاق هاتف Z6 Pro بكاميرة رباعية قريباً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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