- 1/2
- 2/2
كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تخطط شركة OnePlus لحدث خاص بها خلال الشهر المقبل، إذ سيتم الكشف عن هاتفي OnePlus 7 وOnePlus 7 Pro. وعلى الرغم من أن هذه ليست سوي شائعات غير مؤكدة، إلا أنها تبدو واقعية نظرًا إلى أن OnePlus عادةً ما تعلن عن هواتفها في الربيع أو الخريف.
ولقد تم بالفعل تسريب صور لهاتف OnePlus 7 Pro في شهر مارس الماضي، والآن، وفقًا لتقرير جديد، فقد تم تسريب صور تكشف عن هاتف OnePlus 7 القياسي. وعلى ما يبدو، فإن إصدار Pro فقط من الهاتف سوف يأتي بآلية الكاميرا الأمامية المنزلقة، في حين سيصل الإصدار القياسي على نفس نهج OnePlus 6T.
وبالمقارنة مع OnePlus 6T، سيحتوي OnePlus 7 على فلاش LED على حدبة الكاميرا، والتي يزعم أيضًا أنها أكثر بروزًا. أما بالنسبة للكاميرا الأمامية، فسيتم وضعها على نتوء صغير في الجزء العلوي من الشاشة، والتي سيبلغ حجمها 6.2 بوصة.
المصدر
اعلان
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن تصميم وبعض مواصفات هاتف OnePlus 7 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التقنية بلا حدود وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.