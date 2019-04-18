شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قريبا.. يمكنك إخفاء تعليقات أصدقائك على تغريداتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كجزء من الجهود المبذولة لجعل الموقع يبدو أقل سمية، يخطط تويتر لإعطاء الناس خيارًا لإخفاء الردود على تغريداتهم، مما يمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم فى طبيعة المحادثة التى يرغبون فى إجراؤها على المنصة.

وقال دونالد هيكس، نائب رئيس خدمة تويتر وديفيد جاسكا، كبير مديرى منتجات بالموقع:"بدءًا من يونيو، سنختبر طرقًا لمنح الناس مزيدًا من التحكم فى محادثاتهم من خلال منحهم خيارًا لإخفاء الردود على تغريداتهم".

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وفى حين أن الميزة تعطى المستخدمين المزيد من السيطرة، إلا أنه قد يصعب على المستخدمين تصحيح التعليقات الخاطئة، رغم أن مواقع التواصل الاجتماعى الأخرى مثل فيس بوك وانستجرام توفر للمستخدمين قوة أكبر بكثير من حيث التعامل مع التعليقات على منشوراتهم، بما فى ذلك خيار حذفها.

وقال تويتر العام الماضى أن جعل الموقع خالى من الإساءة والبريد المزعج وغيرها من الأشياء التى تصرف الانتباه عن المحادثة العامة هى أولويته القصوى، كما قال موقع المدونات الصغيرة يوم الثلاثاء إنه أصبح أسرع كثيرًا فى كبح السلوك المسيء والمحتوى البغيض.