شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور.. إعادة بناء وجه كلب بالغ من العمر 4000 عام لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف العلماء عن وجه كلب يعود إلى أكثر من 4000 عام لأول مرة بعد إجراء عملية إعادة بناء جمجمة كلب من العصر الحجري الحديث اكتشف في منطقة كوينوين في أوركني.



وجه كلب

ووفقا لما ذكره موقع "ميرور"، فقد ابتكر آمي ثورنتون نموذجًا واقعيًا لرأس الكلب، بما في ذلك العضلات والجلد وحتى الشعر، في حين تم إجراء عمليات إعادة بناء الأشخاص من العصر الحجري الحديث، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يحاول فيها الباحثون إعادة بناء حيوان من هذا الوقت.

وقالت السيدة ثورتون، التي تدربت في جامعة دندي: "كان هذا مشروعًا مثيرًا للاهتمام بشكل خاص للمشاركة فيه، لأنه يمثل المرة الأولى التي استخدم فيها أساليب الطب الشرعي التي عادة ما تستخدم لإعادة إعمار الوجه البشري وطبقت هذه على جمجمة حيوان.

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وجه كلب

وواجه العلماء بعض التحديات الخاصة بذلك، حيث إن هناك بيانات أقل بكثير تتعلق بالأنسجة في جماجم الكلاب مقارنة بالبشر.

ويأمل الباحثون أن يساعد إعادة البناء في تسليط الضوء على الحيوانات ودورها في مجموعات العصر الحجري الحديث.