إشاعة تقترح قدوم هاتف iPhone جديد مع شاشة بحجم 4.7 إنش في شهر مارس من العام المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - ظهرت اليوم إشاعة جديدة من سلسلة التوريد تدعي أن شركة آبل تعمل على هاتف iPhone جديد يضم شاشة بقطر 4.7 إنش والمعالج Apple A13 و128GB من الذاكرة الداخلية، سيتم إطلاقه في شهر مارس من العام 2020. وتقول الشائعات أن هذا الهاتف سيكلف حوالي 650 دولار أمريكي. وبالنظر إلى حجم الشاشة وإحتمال إطلاقه في شهر مارس من العام المقبل، فمن المحتمل أن يأتي هذا الهاتف ليكون بمثابة خلف للهاتف iPhone SE.

في وقت لاحق من هذا العام، ستقوم شركة آبل بإطلاق ثلاثة هواتف iPhone جديدة لخلافة كل من iPhone XS و iPhone XS Max و iPhone XR مع العلم بأن هذا الأخير سيحتفظ بشاشة LCD، في حين سيتم مواصلة إستخدام شاشات OLED في خلفي iPhone XS و iPhone XS Max على الرغم من حقيقة أن خليفة هذا الأخير سيضم على الأرجح ثلاث كاميرات في الخلف بدلاً من كاميرتين.

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وفي حالة إذا ثبت أن هذا التقرير صحيح، فسوف تقوم شركة آبل بإطلاق خليفة iPhone SE في شهر مارس، على غرار ما حدث في العام 2016 عندما إنضم iPhone SE إلى الهاتفين iPhone 6S و iPhone 6S Plus اللذان تم إصدارهما في النصف الثاني من العام 2015.