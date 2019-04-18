شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: 60% من المؤسسات الهندية تخشى من خطورة الهجمات الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث لشركة Accenture الأمريكية للتحليلات، عن أن نحو 60% من المنظمات فى الهند تشعر بالقلق من أن الإنترنت يزداد خطورة، مع غير تأكدها من قدرتها على رد الهجمات المختلفة.

وقال التقرير الذى حمل عنوان "تأمين الاقتصاد الرقمي: إعادة اختراع الإنترنت من أجل الثقة" إن غالبية المشاركين فى الاستطلاع من الهند (77%) يعتقدون أن تقدم الاقتصاد الرقمى سيتراجع بشدة ما لم يكن هناك تحسن كبير فى أمن الإنترنت.

وأوضح التقرير أن الشركات على مستوى العالم قد تتكبد 5.2 تريليون دولار كتكاليف إضافية وخسارة إيرادات على مدى السنوات الخمس المقبلة بسبب الهجمات الإلكترونية.

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وقالت أنينديا باسو، المدير الإدارى بالشركة الهند، فى بيان: "أمن الإنترنت يتخلف عن تطور مجرمى الإنترنت، ما يؤدى إلى تآكل الثقة فى الاقتصاد الرقمي".