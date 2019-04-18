شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيسبوك يضيف مميزات جديدة للحسابات ببريطانيا.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضاف فيسبوك بعض المميزات الجديدة لمستخدمى فيس بوك ببريطانيا، فقد ظهر خيارين جديدين في التطبيق.



فيسبوك

ووفقا لما ذكرته صحيفة "مترو" على موقعها الرسمى، فقد تم عرض زر "محفظة رقمية" digital wallet" على عدد صغير من مستخدمي iOS، على الرغم من أن بعض الأشخاص الذين رأوا هذا الخيار قالوا إنه لا يعمل بشكل صحيح، ولا يتضح بعد إذا كانت ستكون عملة مشفرة أو خيار دفع مباشر مثل Apple Pay أو Apple Card.

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وتم وضع علامة على الزر الآخر "لوحة الإدارة" أو "admin panel"، حيث تم اكتشاف الميزات الجديدة من خلال متابع وسائل التواصل الاجتماعي دون مات نافارا ، المعروف بجهوده المتميزة في كل شيء عن فيس بوك.

قام دون بتويتة مكتوب فيها أن فيس بوك أصبح يحتوى على علامة تبويب " محفظة رقمية "و" لوحة الإدارة " تظهر على iOS في المملكة المتحدة؟".

وكتب شخص آخر "لوحة الإدارة تفتح مركز تطبيقات الألعاب بالنسبة لي، والمحفظة الرقمية مجرد رمز".