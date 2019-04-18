شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "جوجل" تكشف عن ميزة بمتجر جوجل بلاى مستوحاة من IOS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت تقارير حديثة بأن جوجل تخطط لطرح ميزة جديدة مقلدة من متجر تطبيقات أبل، إذ ستتيح لمستخدمى نظام أندرويد تنزيل أكثر من تطبيق فى آن واحد، وهى الميزة التى كانت موجودة على متجر تطبيقات أبل iOS منذ بعض الوقت.

وفقًا لتقرير صادر عن Android Police، أصبحت جوجل تسمح للمستخدمين الآن بتنزيل أكثر من تطبيق واحد فى وقت واحد، إلا أن الميزة لم تصل لكل المستخدمين بعد.

ويعد هذا هو التغيير الثانى خلال الأسبوع نفسه الذى تم رصده على متجرGoogle Play، فى وقت سابق من هذا الأسبوع، تم الإبلاغ عن أن Google تغير الطريقة التى تحصل بها الهواتف على تحديثات نظام أندرويد فى Play Store، إذ كشف الإصدار الجديد من نظام أندرويد 14.5.52 عن سلسلة من الرموز التى تشير إلى أن تحديثات النظام فى المستقبل يمكن أن تأتى من متجر Play بدلاً من تطبيق الإعدادات، لذلك فى المستقبل، قد تضطر إلى فتح متجر Google Play لتحديث الهاتف الذكي.