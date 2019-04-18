تكنولوجيا: صور.. تعرف على مركبة ناسا TESS مكتشفة الكواكب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مركبة ناسا التى أطلقتها من عام باسم "TESS" هى مركبة تهدف لاكتشاف الكواكب والتى تم تزويدها بأربع كاميرات تعكس حوالى 85% من السماء، فى محاولة للكشف عن الكواكب الخارجية القريبة من نظامنا الشمسى، والتى تدور حول نجومها على مسافة لا تبعد عن 300 سنة ضوئية.
TESS
ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تعمل هذه المركبة على الكشف عن دلائل جديدة لحياة ممكنة فى بمكان آخر بالكون من أجل البشر، وتقسم السماء لـ26 جزء لملاحظتها واحدة تلو الأخرى.
ولعلها فى أول عملية لها، قامت برسم خريطة لـ13 جزء تعكس الجزء الجنوبى من السماء، وفى هذا العام أضافت أجزاء أخرى تعكس الجانب الشمالى.
TESS
ويؤكد العلماء أن مرصد كيبلر الفضائى رصد العديد من الكواكب وأكد أنهم أكثر من النجوم فى السماء، وحاليا يعطى لنا “TESS” نظرة مباشرة لهذه الكواكب المختلفة التى توجد حول النجوم القريبة منا.
أما عن مواصفات المركبة فهى حوالى 5 أقدام أى متر ونصف عرض وتزن 362 كيلوجرام، ويمكن للمركبة أن تدور حول الأرض فى أسبوعين.
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