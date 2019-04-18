الذكاء الإصطناعي ينجح في هزم أفضل فريق في لعبة Dota 2

فاطمة أيت طالب - دبي - هناك بعض الأشخاص الذين يجيدون إستخدام بعض الألعاب الإلكترونية مثل Dota 2. ينتظر الملايين من الناس لمشاهدة مبارياتهم لمعرفة كيف يتعامل بعض من أفضل اللاعبين في العالم مع اللعبة. واحد من هذه الفرق، يدعى OG وقد فاز بجائزة Valve 2018 الدولية، ولكنه لم يتمكن من الفوز في مباراة إستعراضية ضد الذكاء الإصطناعي OpenAI Five.

فاز هذا الذكاء الإصطناعي على فريق OG الذي يتمتع بمهارة كبيرة في لعبة Dota 2 في المبارة الإستعراضية. فاز OpenAI Five على خمسة لاعبين من فريق OG. كان قادرًا على القيام بذلك من خلال الإعتماد على إستراتيجيات عدوانية وغير تقليدية تضمنت إحياء فوري للأبطال في المراحل المبكرة وإختيار الأبطال القيمين. قام فريق OG بخوض معركة جيدة حيث إستمرت الجولة الأولى لأكثر من 30 دقيقة، ولكنه فشل في الإنتصار على الذكاء الإصطناعي في النهاية.

تم إستخدام الذكاء الإصطناعي OpenAI Five في هذه المباراة الإستعراضية لإظهار أن الذكاء الإصطناعي لا يمكن أن يلعب إلى جانب اللاعبين البشر فحسب، بل يتعلم أيضًا من أساليب لعبهم. تتيح OpenAI الآن للناس تجربة مهاراتهم ضد هذا الذكاء الإصطناعي.

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يتطلب الأمر التسجيل للحصول على فرصة لمنافسة الذكاء الإصطناعي في الفترة ما بين 18 أبريل و 22 أبريل. عموما، يجب أن تكون نتيجة المباراة ضد فريق OG إشارة كافية إلى أن الذكاء الإصطناعي لن يتهاون مع أي شخص.