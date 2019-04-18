Lenovo تسمح للمعجبين بتسجيل إهتمامهم بالهاتف Lenovo Z6 Pro القادم من الشركة

فاطمة أيت طالب - دبي - تتيح شركة Lenovo الآن للمشجعين الصينيين تسجيل إهتمامهم بالهاتف Lenovo Z6 Pro الرائد القادم من الشركة في موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت وفي متجر JD.com الإلكتروني. وتحاول الصفحات التشويق لقدرات الكاميرا الخاصة بهذا الهاتف، وتؤكد قدومه مع بطارية كبيرة بسعة 4000mAh.

ووفقا للمعلومات التي كشفت عنها شركة Lenovo في الفترة الماضية والتسريبات التي حصلنا عليها حتى الآن، فالهاتف Lenovo Z6 Pro سيضم كاميرا تستخدم تكنولوجيا جديدة تطلق عليها الشركة الصينية إسم Hyper Vision، وسيضم كذلك المعالج Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم، فضلا عن دعم شبكات الجيل الخامس 5G.

وعلاوة على ذلك، فقد شوقت شركة Lenovo كذلك لقدوم الهاتف مع شاشة تمتاز بإطار نحيف جدًا في جميع الجوانب الأربعة وتضم مستشعر بصمات الأصابع. ومع ذلك، تبدو الميزة الأبرز في الهاتف Lenovo Z6 Pro هي كاميرته الخلفية التي قيل في الفترة الماضية أنها ستكون قادرة على إنتاج صور بدقة 100 ميغابكسل، على الرغم من أننا نعتقد بأنه سيكون بإمكان الهاتف Lenovo Z6 Pro القيام بذلك من خلال تكديس عدة صور ذات جودة عالية لتشكيل صورة واحدة بهذه الدقة بدلاً من إستخدام مستشعر بدقة 100 ميغابكسل في الكاميرا.

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عموما، من المفترض أن نتأكد من كل شيء عندما تقوم شركة Lenovo بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف في اليوم 23 من شهر أبريل الجاري في الحدث الذي ستعقده بالعاصمة الصينية بكين.