الفيسبوك قد تقوم بدمج خلاصة الأخبار مع القصص في حلقة دائرية هجينة

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أن الفيسبوك تختبر طريقة جديدة لعرض المحتوى في خلاصة الأخبار والقصص الخاصة بك على الشبكة الاجتماعية. قد تدمج المحتوى من المصدرين في حلقة مفردة ( Carousel ) هجينة قابلة للتمرير السريع. وبالتالي، هذا يعني أنه سيتم تعويض التمرير ( Scrolling ) بالسحب ( Swiping ).

لقد تم إكتشاف هذا من قبل المهندسة المتخصصة في الهندسة العكسية Jane Manchun Wong والتي غالبًا ما تكتشف الميزات الجديدة التي تعمل عليها الشركات. وإكتشفت هذه المهندسة أن الفيسبوك تجرب هذا التنسيق الجديد وشاركت صورة GIF في حسابها الرسمي على شبكة تويتر تعرض خلاصة الأخبار في حلقة دائرية لا تختلف عن تلك الموجودة في القصص.

لذلك إذا تم تنفيذ هذا التغيير، فسوف يلجأ المستخدمون إلى السحب أو النقر من اليسار إلى اليمين لعرض المحتوى بدلاً من التمرير من الأعلى إلى الأسفل كما يفعلون الآن. هذا سيمنحهم أيضًا الفرصة لمشاهدة خلاصة الأخبار والقصص جنبًا إلى جنب.

تقوم الفيسبوك، مثلها مثل العديد من الشركات التقنية الأخرى بإختبار أشياء جديدة بإنتظام، وهذا لا يعني بأنه تقرر إطلاق هذا التغيير للمستخدمين في الوقت الحالي. قد لا تكون البيانات التي حصلت عليها الفيسبوك من هذا الإختبار كافية لإقناع الشركة بالمضي قدمًا وإطلاق هذه التغييرات لكافة المستخدمين. لم تعلق الشركة على هذا الإختبار حتى الآن، ومن غير الواضح في الوقت الراهن ما إذا كان سيتم إطلاق هذا التغيير لعامة المستخدمين ومتى قد يحدث ذلك.