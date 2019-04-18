شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس وكالة البيئة: التغير المناخى أخطر من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر جيمس بيفان رئيس وكالة البيئة فى بريطانيا من أن التغير المناخى يمثل مشكلة أكبر من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، فهو يقتل البشر، مؤكدا أنه حان الوقت للتركيز على معالجة تغير المناخ.

وقال بيفان فى خطاب أمام مؤسسة Whitehall and Industry Group الخيرية: "يمكنك القلق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى إذا كنت تريد ذلك ، لكنك ستقلق بشأن الشيء الخطأ، فإذا قمت بتصنيف الأشياء التى يمكن أن تقتلنا حرفيًا على مقياس من واحد إلى عشرة، فإن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى لن يكون كذلك، تغير المناخ هو عشرة".

وأضاف جيمس أن هناك أوجه تشابه بين خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى وتغير المناخ فى أن النطاقات الزمنية لكل منهما "غير مؤكدة" و "النتائج متنازع عليها بشدة".

وأوضح السير جيمس، وهو دبلوماسى مهنى والمفوض السامى السابق لدى الهند قبل أن يصبح الرئيس التنفيذى لوكالة البيئة فى عام 2015، إن الزيادة فى غازات الدفيئة ستؤدى إلى ارتفاع البحار ونقص المياه والطقس القاسى والفيضانات وتآكل السواحل والجفاف.

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وشدد السير جيمس إن تغير المناخ سيغير "سياستنا بالكامل" ، مضيفًا: "لأن الناس يطالبون بعمل من قادتهم بشأن ما قد يصبح القضية الوحيدة المهمة، قد يصبح عالمنا أكثر خطورة، مع تصاعد النزاع على المياه والموارد الشحيحة الأخرى.

وتابع: 'لهذا السبب يعد تغير المناخ أكبر مشكلة هناك، إنه أكبر تهديد لاقتصادنا وبيئتنا وصحتنا وطريقة حياتنا وبلدنا وعالمنا ومستقبلنا ".