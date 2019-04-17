تكنولوجيا: علشان بتحرض على العنف.. البرلمان العراقى يصوت على حظر لعبة "ببجى" فى البلاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قائمة الدول التى تمنع ألعاب الفيديو تكبر يومًا بعد الآخر، حيث صوت البرلمان العراقى على حظر ألعاب الفيديو الشهيرة على الإنترنت، بما فى ذلك لعبة "ببجى" لما أسموه بالتأثير السلبى، على الشباب، وأنها تحرض على العنف فى بلد عانت من إراقة دماء السنوات الماضية، وذلك بحسب ما جاء بصحيفة "جارديان".
البرلمان العراقى وافق على قرار يفرض على الحكومة منع الوصول عبر الإنترنت إلى الألعاب وحظر المعاملات المالية التى لها علاقة بهذه الألعاب بما فى ذلك التهديدات الاجتماعية والأخلاقية للأطفال والشباب".
على الجانب الآخر، رفض مستخدمو مواقع "السوشيال ميديا" هذه القرارات نهائيًا، بل إنهم سخروا من هذه القرارات، مشيرين إلى ضرورة الالتفات إلى المشاكل ذات الأولوية.
وكانت صحف وتقارير عراقية قد أشارت إلى ازدياد حالات الطلاق فى العراق بسبب لعبة "ببجى" بين الأزواج.
(PUBGلعبة أعدتها شركة من كورية جنوبية،وهى لعبة قتال، حازت على شهرة واسعة للغاية خلال الأشهر الماضية فى كافة أنحاء العالم، وسجلت الاحصائيات، استخدام الملايين لها.
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