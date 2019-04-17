تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا..رسم 3D لإنقاذ كاتدرائية نوتردام واكتشاف كوكب بحجم الأرض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان اليوم حافلاً بعدد من الأخبار والقضايا التكنولوجية المهمة، التى جذبت أنظار الكثير من الصحب والمواقع التكنولوجية المتخصصة حول العالم، وعلى رأسها اكتشاف ناسا لكوكب جديد بحجم الأرض وحظر بريطانيا للمستخدمين الأقل من 18 من زيارة المواقع الإباحية خلال شهور قليلة، ويستعرض الحصاد التالى أهم هذه الأخبار 3.9 مليون مستخدم لمواقع "السوشيال ميديا" بالكويت مش بس الثقب الأسود.. تعرف على الـ"worm hole" اللى اكتشفه العلماء صور.. 10 روبوتات على شكل كلاب تعمل معًا لسحب شاحنة نقل كبيرة بسبب التلوث الضوئي .. واحد فقط من بين كل 50 شخصًا يمكنه رؤية النجوم مركبة ناسا تكتشف كوكبا بحجم الأرض .. اعرف التفاصيل Advertisements تقرير: نسخة رقمية 3D صممت عام 2015 لكاتدرائية نوتردام ستساهم فى إعادة بنائها شركة موزيلا تطلق حملة لمطالبة أبل بمنع المعلنين من تتبع مستخدمى الأيفون

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