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تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا..رسم 3D لإنقاذ كاتدرائية نوتردام واكتشاف كوكب بحجم الأرض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان اليوم حافلاً بعدد من الأخبار والقضايا التكنولوجية المهمة، التى جذبت أنظار الكثير من الصحب والمواقع التكنولوجية المتخصصة حول العالم، وعلى رأسها اكتشاف ناسا لكوكب جديد بحجم الأرض وحظر بريطانيا للمستخدمين الأقل من 18 من زيارة المواقع الإباحية خلال شهور قليلة، ويستعرض الحصاد التالى أهم هذه الأخبار

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