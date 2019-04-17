مايكروسوفت تطلق Surface Hub 2S

أطلقت شركة مايكروسوفت اليوم السبورة الرقمية المصممة للمؤتمرات والاجتماعات Surface Hub 2S، والتي تأتي بقياس 50 و 85 إنشًا، على أن يتم شحنها للعملاء ابتداءً من شهر يونيو.

وأوضح بانوس باناي Panos Panay، كبير مسؤولي منتجات مايكروسوفت، أن Surface Hub 2S هو منتج تم تصميمه لإشراك وتمكين الفرق من خلال سد مساحات العمل الرقمية والمادية، وذلك لأن طريقة عملنا تستمر في التطور كل يوم.

وقال: “كان التركيز ينصب سابقًا على الإنتاجية الفردية، لكن هذا قد تغير اليوم، إذ إن المواقف التي نواجهها في العمل أكثر تعقيدًا، ويتطلب حلها مجموعة متنوعة من المهارات والمعرفة”.

وتحدثت الشركة خلال مؤتمر صحفي بمدينة نيويورك عن تفاصيل جهاز Surface Hub 2S المحسن، والذي يتميز بشاشة تعمل باللمس بدقة أعلى من الدقة الأصلية، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 4K تدعم الاتصال المرئي، ومجموعة مكونة من ثماني ميكروفونات ذات مجال بعيد.

ومن المفترض وصول جهاز Surface 2S إلى العملاء في شهر يونيو، بتكلفة تبدأ من 8999 دولارًا، وتصل إلى حوالي 12 ألف دولارًا، وهو نفس السعر الأساسي لجهاز Surface Hub 2 الأصلي.

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وتتوفر نسخة أكبر من جهاز Surface Hub 2S بشاشة بقياس 85 إنشًا، لكن لا تتوفر معلومات عن التكلفة، كما لن يتم شحن هذه النسخة إلى العملاء حتى عام 2020 على أقرب تقدير، وتقول مايكروسوفت إنها ستبدأ اختبار هذه النسخة مع عملاء محددين في أوائل عام 2020.

ويتم بيع الحوامل ومثبتات الجدار من شركة Steelcase بشكل منفصل، بتكلفة 1450 دولارًا، و 249 دولارًا، على التوالي.

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وقال بانوس باناي من مايكروسوفت: “يعد العمل الجماعي أقوى أداة للنجاح. ونريد في مايكروسوفت تقديم الابتكار بطريقة تدفع الأشخاص إلى الأمام، وليس التكنولوجيا فقط. ونريد تمكين الأشخاص في المجموعات من إنشاء الطريقة التي يشعرون بأنها أكثر سهولة وشمولية بالنسبة لهم”.

ويعد عامل الشكل التغيير الأكثر وضوحًا، إذ تدعم السبورة الرقمية بقياس 50.5 إنشًا نسبة العرض إلى الارتفاع 16:9، بدلًا من نسبة 3:2 بالنسبة للنموذج السابق، مما يزيد من الدقة إلى 3840×2560 بيكسلًا، بإجمالي 9.8 مليون بيكسلًا، ما يكفي لمشاهدة أربع قنوات فيديو بدقة 1080 بيكسلًا.

ويضم الجهاز مكبرات صوت ثلاثية الاتجاه، مع مكبرات صوت مدمجة، ومضخم صوت خلفي، مع إطار أرق، ووزن أخف، مما يجعله مناسبًا بشكل أكبر لمساحات العمل المشتركة، مع إمكانية تنقله من خلال الحامل.

بينما تسمح نسبة العرض إلى الارتفاع الجديدة بجعله يتماشى مع أجهزة الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية التي توفرها شركة مايكروسوفت، ودمجت الشركة طبقة المستشعر في الشاشة، مما أتاح لها تقديم تباين محسن، وزمن استجابة أسرع، ودقة أفضل.

وتأتي نماذج السبورة الرقمية الجديدة مع قرص M.2 SSD بسعة 128 جيجابايت، وشبكة لاسلكية مدمجة، وبلوتوث 5.0، وشبكة إيثرنت، ومعالج إنتل Core i5 من الجيل الثامن، و 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، ومجموعة من المنافذ، بما في ذلك USB-C، و USB-A، و HDMI، و Mini DisplayPort، وقارئ بصمات الأصابع.

وتعد الكاميرا الأمامية قابلة للإزالة، بحيث يتم تثبيتها على جهاز Surface Hub 2S عبر نظام مغناطيسي، مع خيار زيادة عمر البطارية، بتكلفة 1400 دولارًا، مما يزيد من زمن التشغيل.

وينضم جهاز Hub S2 إلى Hub SX في وقت لاحق من هذا العام مما يسمح بوظائف مثل التناوب الديناميكي، والمصادقة متعددة المستخدمين، وسيكون بمقدور مشتري Hub 2S الترقية إلى SX.