تقرير: آبل تخطط لتحديث iPhone 8 وإطلاقه في 2020

تشير الأنباء إلى أن شركة آبل تخطط لاستخدام إستراتيجية مختلفة بعض الشيء بالنسبة لجهازها الصغير التالي، حيث تعتزم تحديث جهاز iPhone 8 مع معالج A13 من الجيل التالي، وذلك بعد أن أوقفت الشركة تصنيع أصغر أجهزتها وأقلها تكلفة، iPhone SE، في العام الماضي.

ويدعي التقرير الصادر عن مجلة إيكونوميك ديلي نيوز Economic Daily News التايوانية أن آبل تتجه إلى استخدام إستراتيجية “زجاجة قديمة، عصير جديد” بالنسبة لجهاز آيفون، فيما يشكل اختبارًا لولاء العملاء للعلامة التجارية.

وتتكون تشكيلة هواتف آيفون الحالية من هاتفي iPhone 7 و 7 Plus في الطرف الأدنى، و iPhone 8 و 8 Plus في الوسط، و iPhone XR كهاتف قريب من الهواتف الرائدة، و iPhone XS و XS Max في الطرف الأعلى.

وفي حال اتبعت آبل الاستراتيجية المذكورة أعلاه، فإن ذلك يعني اختفاء جهازي iPhone 7 و 7 Plus في شهر سبتمبر 2019، مما يجعل هاتف iPhone 8 المزود بشاشة بقياس 4.7 إنشًا أصغر جهاز في المجموعة حتى عام 2020.

ووفقًا للتقرير، فإن آبل تتجه في أوائل عام 2020 إلى تحديث جهاز iPhone 8 بمعالج A13 لهذا العام، مما يسمح لطراز الهاتف الصادر في عام 2017 من الحفاظ على قدرته التنافسية من الناحية التقنية، مع إعادة طرحه كجهاز فئة متوسطة بدلاً من جهاز منخفض التكلفة.

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وكانت شركة آبل قد حدثت سابقًا جهاز iPhone 5S القديم الصادر لأول مرة في عام 2013 باعتباره جهاز iPhone SE لعام 2016، مما مكن مجموعة من العملاء من الاستمرار في استخدام الشاشة الأصغر بقياس 4 إنش أثناء الاستمتاع بمعالج أسرع، وكاميرا محسنة، وعمر بطارية أطول.

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بينما يشير تقرير ثانٍ صادر عن ديجي تايمز DigiTimes إلى أن الجهاز سوف يشحن في شهر مارس 2020 بسعة 128 جيجابايت، وكاميرا أحادية العدسة، وذلك مقابل 649 دولارًا.

ويتوفر هاتف iPhone 8 حاليًا بسعة 64 جيجابايت، و 256 جيجابايت فقط، بتكلفة 599 دولارًا، و 699 دولارًا على التوالي، والتي من المحتمل أن تنخفض في شهر سبتمبر.

وتتعلق هذه الاستراتيجية بالاستمرار في خدمة الطلب على الأجهزة الأصغر، وذلك بالرغم من التحولات الأوسع في السوق نحو تبني الشاشات الأكبر حجمًا.

ويبدو من الواضح أن الإبقاء على تواجد الأجهزة الصغيرة القديمة قد مكن آبل من تركيز اهتمام معظم العملاء على الهواتف الكبيرة ذات التكلفة المرتفعة، وهو اتجاه أدى إلى ارتفاع متوسط أسعار بيع أجهزة آيفون وأرباح آبل.

ومن المتوقع أن تصدر الشركة أول هاتف آيفون داعم لشبكات الجيل الخامس iPhone 5G في عام 2020، والذي يعمل الآن من خلال رقاقة مودم كوالكوم، بدلاً من إنتل.

وتشير الشائعات إلى أن الشركة المصنعة لهواتف آيفون تطور تشكيلة هواتف رائدة جديدة تتضمن شاشات بقياسات 5.42 و 6.06 و 6.67 إنشًا.