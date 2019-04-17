تكنولوجيا: ابل تخطط لإطلاق iPhone 8 بحجم 4.7 إنش مع معالج A13 في 2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تقارير جديدة انطلقت من تايوان اليوم عن خطط شركة ابل لإطلاق إصدار جديد من هاتف iPhone 8 يأتي بحجم 4.7 إنش في الشاشة، كما يضم رقاقة معالج A13 في 2020.

قدمت شركة ابل هاتف iPhone 8 للمرة الأولى في عام 2017، حيث كشفت عملاق التكنولوجيا خلال هذا الوقت عن كلاً من هاتفي iPhone 8 و iPhone 8 بلس، وقد بدأت شركة ابل في الآونة الأخير في تجميع هاتف iPhone 7 في منشأة Wistron في بنغالور بينما تشير بعض التوثعات إلى خططها لتجميع iPhone X في شيناي قريباً.

ومع هذه الخطوات الجديدة التي تتخذها شركة ابل في تجميع إصدارات الشركة في منشآت مختلفة، كشف تقرير من تايوان اليوم عن خطط الشركة لإطلاق هاتف iPhone 8 بحجم 4.7 إنش في 2020، كما تقدم هذا الإصدار مع إصدارها القادم والمميز من رقاقات المعالج A13.

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كما تشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار تهدف به ابل زيادة حصتها السوقية من هواتف الأيفون المتوسطة، لذا تقدم هذا الإصدار من هاتف iPhone 8 بشاشة LCD مع تصميم PCB وكاميرة خلفية واحدة، كما يأتي النموذج الرئيسي للهاتف بسعة تخزين 128 جيجا بايت.

أيضاً من المتوقع أن ينطلق الإصدار الجديد من iPhone 8 بسعر 649 دولار، لتنافس ابل بهذا الإصدار في سوق الهواتف المتوسطة، على أن يتم إطلاق 20 مليون وحدة من هذا الإصدار في مارس 2020، لذا نترقب مزيد من التفاصيل عن هذا الإصدار خلال الفترة القادمة.

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