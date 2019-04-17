تكنولوجيا: Meizu تؤكد على موعد مؤتمرها القادم في 23 من أبريل لإطلاق Meizu 16s

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Meizu رسمياً اليوم عن موعد مؤتمرها المقرر عقده في 23 من شهر أبريل الجاري، والذي تكشف فيه عن هاتف Meizu 16s.

تستعد العملاق الصيني Meizu لإطلاق إصدارها المميز لهذا العام Meizu 16s، والذي يأتي وفقاً للتسريبات بشاشة Super AMOLED بحجم 6.2 إنش مميزة بجودة عرض FHD بلس.

كما يأتي هاتف Meizu 16s بمستشعر كاميرة أمامية بدقة 20 ميجا بيكسل، بينما تتميز الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل وأخر بدقة 20 ميجا بيكسل، كما تقدم Meizu هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 855 مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

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تصميم هاتف Meizu 16s يأتي أيضاً بإطارات نحيفة، كما يضم مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، وقد سجل الهاتف في إختبارات Benchmark أعلى نتائج في الآداء بين مجموعة من هواتف الأندوريد المميزة، أيضاً يأتي الهاتف بواجهة Flyme OS 7 التي ترتكز على نظام تشغيل Android Pie.

هاتف Meizu 16s يأتي ببطارية بقدرة 3540 mAh، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع مع شاحن 24W، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بألوان متدرجة من الأسود والأزرق إلى جانب اللون الأبيض، مع توقعات تشير إلى سعر 505 دولار.

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