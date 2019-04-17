تكنولوجيا: Capcom تقدم وحدة التحكم في الألعاب Capcom Home Arcade مع 16 لعبة مدمجة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Capcom لإطلاق وحدة التحكم في الألعاب الجديدة Capcom Home Arcade إلى الأسواق في 25 من شهر أكتوبر، والتي تأتي ب16 لعبة مدمجة بسعر 230 يورو تقريباً.

Capcom هي أحدث منافس في سوق وحدات التحكم في الألعاب المصغرة، حيث انضمت للمنافسة مع كلاً من Nintendo وسوني بإصدارها الذي أعلن عنه مؤخراً من وحدات التحكم في الألعاب Capcom Home Arcade.

ومن المقرر أن تأتي وحدة Capcom Home Arcade الجديدة بنظام يدعم الإتصال واللعب المباشر على شاشات التلفاز، حيث تقدم ألعاب arcade الكلاسيكية للمستخدمين.

أيضاً عند إتصال وحدة التحكم في الألعاب Capcom Home Arcade بشاشة التلفاز سيتوفر للمستخدم مجموعة من الألعاب المتنوعة بين 16 لعبة مدمجة، كما تأتي وحدة التحكم في الألعاب بتصميم فريد بشعار Capcom.

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ويمكن لوحدة Capcom Home Arcade أن تتصل بأجهزة التلفاز عن طريق منفذ HDMI، كما تدعم التشغيل عن طريق USB، أيضاً تدعم وحدة الألعاب المصغرة الإتصال بشبكات Wi-Fi، حيث أشارت Capcom إلى أن هذه الميزة ستدعم التواصل بين اللاعبين في لوحة المتصدرين في الألعاب عالمياً، أيضاً تأتي وحدة الألعاب بمجموعة من الأزرار مع عصا تحكم بتصميم بسيط.

وتضم Capcom Home Arcade كلاً من ألعاب:

1944: The Loop Master

Alien vs. Predator

Capcom Sports Club

Armored Warriors

Captain Commando

Cyberbots

Darkstalkers

Eco Fighters

Final Fight

Ghouls ‘n Ghosts

Gigawing

Mega Man: The Power Battle

Progear

Street Fighter II: Hyper Fighting

Strider

Super Puzzle Fighter II Turbo

ومن المقرر أن تطلق Capcom Home Arcade رسمياً إلى الأسواق في 25 من أكتوبر، حيث تأتي إلى سوق المملكة المتحدة بسعر 230 يورو.

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