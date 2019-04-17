شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة موزيلا تطلق حملة لمطالبة أبل بمنع المعلنين من تتبع مستخدمى الأيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة موزيلا المالكة لمتصفح فايرفوكس، حملة لمطالبة أبل بأن تجعل من الصعب على المعلنين تتبع مستخدمى الأيفون، من خلال تغيير المعرف الفريد لكل هاتف أيفون كل شهر وإنشاء ملفات تعريف شاملة للمستخدمين مع مرور الوقت.

ووفقا لموقع Timesofindia الهندى، تبيع أبل كل أيفون بمعرف فريد يُطلق عليه "معرف للمعلنين" أو IDFA، والذى يتيح للمعلنين تتبع الإجراءات التى يتخذها المستخدمون عند استخدامهم للتطبيقات.

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وكتبت آشلى بويد، نائبة المحاماة فى موزيلا والذى يشبه مندوب المبيعات الذى يتتبعك من متجر إلى متجر أثناء التسوق ويسجل كل شيء تنظر إليه، والخبر السار أنه يمكنك إيقاف تشغيل هذه الميزة، أما الأخبار السيئة فهى أن معظم الناس لا يعرفون ذلك،حتى الميزة موجودة ، ناهيك عن أنها يجب أن تغلقها، ونعتقد أنه لا ينبغى عليهم ذلك".

وأضافت بويد: "هذا هو السبب فى أننا نطلب من أبل تغيير المعرفات الفريدة لكل هاتف أيفون كل شهر، وستظل تحصل على إعلانات ذات صلة - لكن سيكون من الصعب على الشركات إنشاء ملف تعريف خاص بك مع مرور الوقت".