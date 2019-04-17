شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سلسلة هواوي P30 تحقق مبيعات قياسية في السوق المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هواوي P30 Lite ينال اعجاب وإشادة المستخدمين الشباب

أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك عن تحقيق مبيعات قياسية لسلسلة هواتفها P30 التي أطلقتها في السوق المصري منذ أيام، حيث تتضمن هواتف السلسلة على P30، P30 Pro والهاتف الشبابي P30 Lite. يذكر أن سلسلة هواوي P30 لاقت نجاحاً كبيراً في الأسواق العالمية بعد الكشف عنها في باريس أواخر الشهر الماضي، وهذا يأتي نظراً للإمكانيات المتطورة التي تحتوي عليها هواتف السلسلة مثل الكاميرا الرباعية من لايكا في هاتفي P30 وP30 Pro، بكاميرا سيلفي SuperStar 32 ميجابكسل المزودة في هواوي P30 Lite والتي تعمل مع تأثيرات التجميل المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وبهذه المناسبة، صرح "كيث لي"، نائب رئيس هواوي في مصر قائلاً، " تعتمد سلسلة هواوي P30 الجديدة على المعايير الأساسية التي ترتكز عليها سلسلة P من هواوي وهي التمتع بأكثر القدرات التصويرية ابتكاراً التي تقدمها هواوي في هواتفها. وهذا ما يتطلع اليه فئة كبيرة من المستخدمين، لذا لاقت سلسلة P30 نجاحاً باهراً في السوق المصري بتحقيق أداء مبيعات قوي في فترة قصيرة جداً، بداية من طرحها للحجز المسبق والتي أقبل عليها عدد هائل من المستخدمين مما أدي الي اقتراب نفاد الكمية في وقت قياسي لم يتعدى أيام قليلة من إطلاق الحملة، ووصولاً الي تحقيق مبيعات قياسية منذ إطلاق السلسلة التي لم يمر عليها سوى أسبوع واحد."

يقدم هواوي P30 Lite الشبابي كاميرا سيلفي SuperStar 32 ميجابكسل تعمل مع تأثيرات التجميل المدعوم بالذكاء الاصطناعي. بينما يتميز الهاتف بنظام كاميرا خلفية ثلاثية العدسات يتضمن عدسة تصوير واسع للغاية مع كاميرا رئيسية وثانوية. وتسمح الكاميرا الرئيسية 24 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8 إمكانية دخول مقدار ضوء أكبر. وتدعم الكاميرا الثالثة ذات زاوية التصوير الواسع للغاية 8 ميجابكسل مجال رؤية يصل إلى 120 درجة – وهو ضعف ما تقدمه الكاميرات التقليدية – مما يسمح للمستخدمين بالتقاط صور أكثر وضوحا مع مجال رؤية أوسع.

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دمجت هواوي فى هاتفيها P30 وP30 Pro إمكانيات تنافس الكاميرات الاحترافية، مثل مستشعر الصورة المبتكر (HUAWEI SuperSpectrum)، والعدسة البصرية (HUAWEI SuperZoom)، والكاميرا الجديدة التي تعمل بتقنية أشعة الليزر تحت الحمراء لقياس المسافة عن المشهد المطلوب تصويره، والتي تسمى (Time of Flight) أو اختصاراً «ToF»، بالإضافة إلى تقنية متقدمة لتثبيت الصورة بصرياً وبالاعتماد على الذكاء الاصطناعي. وهكذا اعتماداً على هذه التقنيات الثورية، يقدم هواوي P30 وP30 Pro للمستخدمين إمكانيات مدهشة لالتقاط الصور وتسجيل مقاطع فيديو في جميع الأجواء وحالات الاستخدام.

والجدير بالذكر، أن هواوي على موعد جديد من تحقيق سلسلة نجاحات باهرة من خلال إطلاق سلسلة هواتف P30 المستمرة في تحقيق مبيعات قياسية في السوق المصري من خلال تقديم معايير جديدة ومبتكرة للتصوير الفوتوغرافي بواسطة الهواتف الذكية.