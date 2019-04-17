البحوث الفلكية تعلن غرة شهر رمضان فلكيا

كتب محمود راغب
كشف الدكتور محمد غريب،أستاذ الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن هلال شهر رمضان سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الدقيقة السادسة وأربعين بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأحد الموافق 5 مايو المقبل.
وأوضح أستاذ الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أنه سيلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم السبت 4 مايو المقبل فى مدينة القاهرة، وكذلك فى جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية .
وأشار غريب، إلى أن الهلال الجديد سيغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم فى مكة المكرمة بـ22 دقيقة وفى القاهرة بـ25 دقيقة، وبذلك...
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