تكنولوجيا: Razer تكشف عن وحدة معالجة الرسوم الخارجية Core X Chroma بسعر 399 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Razer عن إصداراها الجديد من صندوق معالج الرسوم الخارجي Core X Chroma الذي يجلب كرت شاشة خارجية تدعم أجهزة الحاسب المحمول بآداء يحاكي أجهزة الحاسب المكتبي في الألعاب، مع ميزة Chroma RGB.

إصدار جديد من صندوق كرت الشاشة الخارجي تكشف عنه Razer لدعم مستخدمي أجهزة الحاسب المحمول بآداء يحاكي أجهزة الحاسب المكتبي في الألعاب، حيث تأتي وحدة Razer Core X Chroma الجديدة مع قدرة 700W، و USB، إلى جانب Ethernet للإتصال، كما تضم أيضاً فتحة لإضافة ثلاثة من كرت الشاشة.

أيضاً تقدم Razer هذا الإصدار مع شريحة Thunderbolt مزدوجة مميزة بتصميم فريد، حيث تدعم توزيع التحميل بكفاءة لمنع توقف إتصال لوحة المفاتيح أو الفارة عند إتصال وحدة Core X Chroma بجهاز الحاسب.

كما تقدم الشركة وحدة Core X Chroma الجديدة بتصميم مميز من الألومنيوم مع اثنان من إضاءة Razer Chroma RGB، حيث تدعم التخصيص الكامل مع نظام تشغيل ويندوز من خلال برمجيات Razer Synapse 3، مع 16.8 مليون لون متاح، لتعزيز تجربة الألعاب.

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ويدعم هذا الإصدار أيضاً الإتصال بأجهزة الحاسب عن طريق منفذ Thunderbolt 3، أو منفذThunderbolt 3 مع نظام تشغيل 10.13.4 أو الإصدارات اللاحقة في أجهزة ماك.

يذكر أن صندوق Razer Core X Chroma يتوفر بسعر 399 دولار كما يتوفر اليوم في سوق الولايات المتحدة، على أن ينطلق إلى مزيد من الأسواق العالمية لاحقاً.

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