إيبسوس: جوجل الشركة الأكثر تأثيرًا في السعودية

أعلنت شركة “إيبسوس” Ipsos في المملكة العربية السعودية عن نتائج الدراسة التي أجرتها للمرة الأولى في السعودية عن “العلامات التجارية الأكثر تأثيرًا في السعودية”، والتي شملت استطلاع آراء المستهلكين عن 120 علامة تجارية وطنية وإقليمية وعالمية رائدة من حيث تأثيرها على السكان استنادًا إلى قائمة شاملة من الصفات والمزايا. ويعد هذا المسح جزءًا من دراسة سنوية تقوم بها إيبسوس في 17 دولة حول العالم.

واحتلت شركة جوجل العملاقة المرتبة الأولى لأكثر العلامات التجارية تأثيرًا في المملكة العربية السعودية، ويعود هذا الانجاز بشكل أساسي إلى قدرتها على تحديد السلوك النمطي للمستهلك وتمكينه من اكتشاف منتجات أو خدمات مهمة لم تكن على رأس قائمة احتياجاته المعتادة.

وتضم قائمة العلامات التجارية العشرة الأكثر تأثيرًا 7 شركات معلوماتية وتكنولوجيا رقمية، مما يؤكد على الدور المهم الذي يلعبه هذا القطاع في حياة المستهلكين في هذه الأيام. كما جاءت كل من آبل ويوتيوب ومايكروسوفت وسامسونج بين أفضل 5 علامات تجارية، وتتميز هذه الشركات بريادتها ومصداقيتها وحضورها القوي في حياة المستهلك اليومية. كما تظهر نتائج الاستطلاع أن قدرة هذه العلامات التجارية على تسويق منتجات حديثة بصورة مستمرة كانت المحور الرئيسي والسبب الأهم لتعزيز تأثيرها على المستهلك في المملكة.

يُشار إلى أن احتلال شركات المعلوماتية والتكنولوجيا الرقمية المراتب الأولى ليس محصورًا بالمملكة العربية السعودية. فقد أظهرت الدراسات نتائج مماثلة في كندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تمكنت هذه العلامات التجارية من خلق نوع من الارتباط العاطفي وشكل من أشكال الألفة والاعتياد تجاهها حتى بات من الصعب على معظم المستهلكين تخيل حياتهم من دونها.

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ومن بين العلامات التجارية الـ 120 التي شملها البحث، تمكنت شركتان محليتان من اختراق المراكز العشرة الأولى، وستة شركات محلية أخذت مواقعها بجدارة من بين أفضل 20 علامة تجارية. وبالمقارنة مع باقي الدول، فقد حققت الشركات المحلية اختراقًا أكبر للمراكز العشرة الأولى في خمس دول أخرى فقط حول العالم، مما يدل على التأثير الكبير للعلامات التجارية الوطنية في المملكة العربية السعودية.

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وأشارت الدراسة إلى أن الحضور المستمر والقدرة على إبراز الهوية المحلية في سوق تنافسي قوي سمحت لمصرف الراجحي باحتلال المركز السابع وشركة الاتصالات السعودية STC المركز التاسع. فقد عملت الشركتان على خلق درجة عالية من الثقة بين المستهلكين في المملكة، مما أكسبها تأثيرًا لا يستهان به على المجتمع السعودي.

أما عن أفضل 10 علامات تجارية في المملكة العربية السعودية، فهي مرتبةً كالتالي: جوجل، ثم آبل، ثم يوتيوب، ثم مايكروسوفت، ثم سامسونج، ثم سوق.كوم التابعة لأمازون، ثم مصرف الراجحي، ثم فيزا، ثم شركة الاتصالات السعودية، ثم فيسبوك.