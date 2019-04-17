فاير آي: أجهزة الأمن التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية تقف…

حددت شركة فاير آي حملة من هجمات التصيد الاحتيالي انطلاقاً من أجهزة الأمن التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية. ويعتقد أن هذا النشاط الإلكتروني الخبيث – الذي يتواصل حالياً – قد نشأ في وقت باكر من عام 2014، وهو العام ذاته الذي تم فيه الإعلان عن تأسيس جمهورية لوغانسك الشعبية. ويبدو أن هذه الهجمات تستهدف الحكومة الأوكرانية، وتعتقد فاير آي أن الجهات التي تقف ورائها تسعى لجمع معلومات استخبارية لدعم طموحاتها السياسية والعسكرية.

وعلق جون هولتكويست، مدير تحليل استقصاء البيانات لدى شركة فاير آي، قائلًا: “وعلى الرغم من استخدام أساليب التجسس الإلكتروني من قبل الدول بشكل منتظم، إلا أن هذه الإمكانيات لم تعد تقتصر على الدول الكبيرة وحدها؛ فمثلما تتطلع الدول باستمرار إلى الاستفادة من هذه الأساليب، هناك العديد من الجماعات التي تتطلع لتطوير هذه القدرات، وخاصة تلك التي تحظى بموارد ودعم دول أخرى لها أو تلك التي تتمتع بسيطرة اسمية على منطقة أو إقليم ما”.

وتبحث فاير آي بانتظام عن الجهات الإجرامية الفاعلة في المناطق التي تشهد صراعات سياسية مستمرة أو تلك التي تتداخل فيها المفاهيم الجيوسياسية بهدف تحديد التهديدات الإلكترونية الناشئة، ليس فقط في أوكرانيا، بل أيضاً في الشرق الأوسط، وتايوان، وكوريا الجنوبية، وغيرها من المناطق التي نسعى فيها للحصول على معلومات حول الجهات المدعوة عادة من روسيا وإيران وكوريا الشمالية والصين وغيرها.

وأضاف هولتكويست: “ويمكن للعمليات الإلكترونية المحدودة جغرافياً أن تتطور بمرور الوقت لتستهدف مناطق خارج حدودها الجغرافية. وكان هذا هو الحال مع العديد من الجهات التي نتابعها ونراقب نشاطاتها بانتظام في أوكرانيا، حيث تطورت التهديدات التي تستهدف الانتخابات والصناعات لتتحول إلى العمليات التي شهدناها خلال انتخابات 2016، وهجوم NotPetya الإلكتروني الكبير”.

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يُذكر أن جمهورية لوغانسك الشعبية من الجمهوريات الغير معترف بها دولياً، والمعلنة من جانب واحد في منطقة لوغانسك بأوكرانيا الشرقية المحتلة. وهي واحدة من جمهوريتين انفصاليتين أعلنتا استقلالهما من جانب واحد في أوكرانيا هما: لوغانسك ودونيتسك، واللتان تعترفان ببعضهما البعض، ومن قبل جمهورية أوسيتا الجنوبية الانفصالية فقط في جورجيا المحتلة.