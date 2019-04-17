الإعلان رسميًا عن الهاتف Galaxy A60 مع ثقب في الشاشة، والهاتف Galaxy M40s مع ثلاث كاميرات

فاطمة أيت طالب - دبي - شركة سامسونج لا تزال تواصل توسيع سلسلة هواتف Galaxy A Series، فبعدما قررت إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Galaxy A80 في الأسبوع الماضي، فقد قررت الشركة الكورية الجنوبية الآن إزاحة الستار رسميًا عن هاتفين جديدين في الصين، ويتعلق الأمر هنا بكل من Galaxy A60 و Galaxy A40s. وبالنسبة للهاتف Galaxy A60، فهو يستلهم تصميمه من الهاتف Galaxy A8s، فهو الآخر يضم شاشة مزودة بثقب في الزاوية العلوية اليسرى من أجل الكاميرا الأمامية. أما بخصوص الهاتف Galaxy A40s، فهو يأتي بنفس تصميم ومواصفات الهاتف Galaxy M30، فهما يختلفان في الإسم فقط مما يلمح إلى أن سلسلة هواتف Galaxy M Series لن تشق طريقها إلى السوق الصيني.

Samsung Galaxy A60

وبالنسبة للهاتف Galaxy A60، فهو يضم مواصفات تقنية تشمل شاشة LCD Infinity-O بقطر 6.3 إنش وبدقة +FullHD مزودة بثقب في الزاوية العلوية اليسرى من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 32 ميغابكسل مع العلم بأن هذه الشاشة تغطي 92 في المئة من واجهة الهاتف. وتجدر الإشارة إلى أن الهاتف Galaxy A60 لا يضم منفذ مكبر الصوت في الجزء العلوي لأن شركة سامسونج قررت في هذا الهاتف إستخدام تكنولوجيا Screen Cast التي تعمل على إستخدام الشاشة بالكامل كمكبر كبير للصوت على غرار الهاتف LG G8 ThinQ.

وبغض النظر عن الشاشة والكاميرا الأمامية، فالهاتف Galaxy A60 الجديد يضم كذلك ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 32 ميغابكسل للكاميرا الأولى وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الثانية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الثالثة مع العلم بأن الكاميرا الأولى تضم عدسة بفتحة 1.7، في حين تضم الكاميرا الثانية عدسة واسعة الزاوية بفتحة 2.2، وتعمل الكاميرا الثالثة على إستشعار معلومات العمق.

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الهاتف Galaxy A60 الجديد يضم كذلك معالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 675، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 3500mAh تقبل الشحن من خلال منفذ USB Type-C. وعندما يتعلق الأمر بالسعر، فقد تقرر إطلاق الهاتف Galaxy A60 بسعر 1999 يوان صيني، أي ما يعادل 300 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية.

Samsung Galaxy A40s

أما بالنسبة للهاتف Galaxy A40s، فهو يأتي مع شاشة Super AMOLED Infinity-U بقطر 6.4 إنش وبدقة +FullHD تضم قطعًا في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 16 ميغابكسل، كما أنه يأتي مع ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأولى وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الثانية الواسعة الزاوية، وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

الهاتف Galaxy A40s يضم كذلك معالج ثماني النوى من طراز Exynos 7904، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 64GB، وبطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن بسرعة 15 واط. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن الهاتف Galaxy A40s سيكلف 1499 يوان صيني، أي ما يعادل 225 دولار أمريكي، ولكن للآسف ليست هناك في الوقت الراهن أي معلومات حول موعد إطلاق هذين الهاتفين.