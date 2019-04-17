الهاتف Meizu 16s يظهر مرة أخرى في إختبارات الأداء، ويحقق أداء أفضل من المنافسين

فاطمة أيت طالب - دبي - قرر الهاتف الرائد المقبل لشركة Meizu، والذي تأكد أنه سيحمل إسم Meizu 16s الظهور مرة أخرى على منصة إختبارات الأداء AnTuTu، ولكن هذه المرة سجل نتيجة أعلى مما يجعله واحدًا من هواتف الاندرويد الأفضل أداءً. هناك تحسن بنسبة 5 في المرة منذ آخر مرة، مما يشير إلى أن الفريق لا يزال يعمل على نظام التشغيل الخاص بالهاتف.

ما يثير الإهتمام هو أن النتيجة الجديدة تم نشرها من قبل Hans Hanseng، وهو مهندس برمجيات في شركة Meizu. لقد نشر العديد من إختبارات الأداء أيضًا، ويظهر الهاتف أداء ثابتًا إلى حد ما. وفي حالة إذا كنت تتساءل عن مدى قوة أداء الهاتف Meizu 16s بالمقارنة مع الهواتف الرائدة الأخرى المتاحة في السوق اليوم، فإليك أدناه رسم تخطيطي يوضح ذلك :

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من المتوقع أن يكون للهاتف نفس تصميم الهاتف Meizu 16 الحالي تقريبًا، على الرغم من أن أبعاد الشاشة ستنتقل من 18:9 إلى 18.6:9، مما يشير إلى إحتمال حدوث بعض التغييرات مثل إنتقال قطر الشاشة من 6 إنش إلى 6.2 إنش. وكشفت إختبارات الأداء أن الهاتف Meizu 16s سيضم إلى جانب المعالج Snapdragon 855، ذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، كما أنه سيعمل مسبقًا بنظام Android 9 Pie.

وعلاوة على ذلك، فقد أظهرت لنا التسريبات السابقة أن الهاتف Meizu 16s سيضم أيضًا كاميرتين في الخلف، وواحدة منهما ستضم مستشعر من شركة Sony بدقة 48 ميغابكسل مع تقنية تثبيت الصورة OIS. عموما، من المفترض أن نتأكد من كل شيء عندما يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف جنبا إلى جنب مع Meizu 16s في شهر أبريل الجاري أو في شهر مايو المقبل.