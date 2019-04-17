سامسونج أنهت تطوير تكنولوجيا 5nm EUV، وقد يتم إستخدامها لتصنيع معالج Galaxy S11

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة سامسونج للتو أنها أكملت بنجاح تطوير تكنولوجيا تصنيع الرقاقات 5nm EUV، وهي على إستعداد لشحن العينات للشركات المهتمة.

وتقول شركة سامسونج أن تكنولوجيا التصنيع الجديدة تتميز بكفاءة أفضل عندما يتعلق الأمر بالمساحة بنسبة 25 في المئة مع تقليص معدل إستهلاك الطاقة بنسبة 20 في المئة أو تحسين الأداء بنسبة 10 في المئة مع إستخدام نفس القدر من الطاقة. وتعتمد تكنولوجيا 5 نانومتر الجديدة على نفس عملية EUV، وسيتم إستخدام تكنولوجيا التصنيع الجديدة في مصنع سامسونج المتواجد في مدينة Hwaseong. وعلى ذكر ذلك، فسوف يعمل هذا المصنع على زيادة سعته بحلول النصف الثاني من هذا العام وزيادة الإنتاج في أوائل العام 2020.

ما زال من السابق لأوانه معرفة ذلك، ولكن بالنظر إلى خريطة الطريق لتكنولوجيا التصنيع 7 نانومتر، فمن المحتمل أن تبدأ شركة سامسونج بإنتاج الرقاقات والمعالجات بإستخدام تكنولوجيا 5 نانومتر الجديدة في العام 2020، وهذا ما يعني بحلول الوقت المناسب لإطلاق سلسلة هواتف Galaxy S11 Series.

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بالإضافة إلى تكنولوجيا التصنيع 5 نانومتر، فشركة سامسونج تعمل أيضًا على تصنيع الرقاقات والمعالجات بإستخدام تكنولوجيا 6nm EUV بالتعاون مع بعض العملاء. وبطبيعة الحال، تكنولوجيا التصنيع هذه ستكون أقل تكلفة من تكنولوجيا 5 نانومتر وسوف تكون مناسبة للأجهزة المتوسطة والراقية.