إشاعة جديدة تكشف لنا عن تفاصيل إضافية حول الهاتف Galaxy Note 10

فاطمة أيت طالب - دبي - زعمت الشائعات السابقة أن شركة سامسونج تعمل على ما لا يقل عن أربع إصدارات من الهاتف Galaxy Note 10، وأن إثنان منهما سيدعمان شبكات الجيل الخامس 5G. لقد تم تسريب الأسماء الرمزية لهذه الطرازات مؤخرًا، والآن بفضل معلومة موثوقة إلى حد معقول، فنحن نعرف ما يمكن أن تطلقه شركة سامسونج على النسخة الأكبر من الهاتف Galaxy Note 10.

الإشاعة الجديدة التي وردتنا اليوم تقول بأن النسخة الأكبر ستحمل إسم Galaxy Note 10 Pro. لم يكشف لنا المسرب عن أي معلومات إضافية، ولكن الفطرة السليمة تقول أن هذا الإسم سيكون للنسخة المزودة بشاشة Dynamic AMOLED التي يبلغ قطرها 6.75 إنش ودقتها +QuadHD، وبأربع كاميرات في الخلف. ومن المنطقي أيضًا أن تقوم شركة سامسونج بإطلاق الإسم Galaxy Note 10 Pro 5G على النسخة التي تدعم شبكات الجيل الخامس 5G من هذا الهاتف.

من ناحية أخرى، من المتوقع أن تأتي النسخة العادية والتي تحمل ببساطة إسم Galaxy Note 10 مع شاشة Dynamic AMOLED بحجم 6.28 إنش وبدقة +QuadHD، ومع ثلاث كاميرات فقط في الخلف. ويجب أن يتم تزويد جميع طرازات Galaxy Note 10 بالمعالج Snapdragon 855 أو Exynos 9820، إعتمادًا على السوق.

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