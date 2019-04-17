“ببجي” اللعبة الأشهر في العالم توقفت بشكل مفاجئ… غليكم السبب والجديد المختلف كلياً !

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 أبريل 2019 01:08 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

فوجئ عدد كبير من مستخدمي لعبة “بابجي” (PUBG) الشهيرة بتوقفها بصورة مفاجئة، صباح اليوم الثلاثاء 16 أبريل/نيسان.

وأشارت صحيفة “الديلي إكسبريس” البريطانية إلى أن ذلك التوقف يرجع إلى إجراء الإدارة الخاصة بلعبة “بابجي” بعض التحديثات والتعديلات على الخوادم الخاصة باللعبة.

وسيجد مستخدمو اللعبة حول العالم رسالة تنويه إلى كل مستخدميها بأن اللعبة مغلقة لأعمال الصيانة.

وأوضح الفريق التقني للعبة PUBG أن اللعبة ستكون متاحة بإصدار جديد بدءا من الغد الأربعاء 17 أبريل/نيسان.

أعلنت الشركة المنتجة للعبة ببجي موبايل عن إصدار تحديث ببجي الجديد برقم 0.12.0 يوم الثلاثاء 16 أبريل 2019م، وفي سبيل إجراء الصيانة والتهيئة لإطلاق أخر تحديث ببجي موبايل 2019، فقد قامت شركة Tencent Games بالإعلان عن قطع الاتصال من السيرفر الخاص بـ لعبة pupg mobile يوم الثلاثاء اعتباراً من الساعة 12:00 صباحاً حتى الساعة 8:00 صباحاً، ويجب العلم بأن نسخة ببجي الجديدة سوف تكون متاحة للتنزيل اعتباراً من اليوم التالي (الأربعاء 17 أبريل)، حيث يُمكن تنزيل ببجي الحديثة في هذا الموعد.

ولكن طالب الفريق التقني للعبة بضرورة تحديث التطبيق الخاص بـPUBG قبل يوم 23 أبريل/نيسان الجاري، للحصول على ميزات جديدة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن أبرز تلك الميزات، جاءت على النحو التالي:

— الحصول على صندوق ملابس جديد.

— تحديث أوضاع جديدة، أبرزها البقاء على قيد الحياة لمدة ليلة واحدة أثناء قتال الزومبي.

وسوف يتضمن تحديث ببجي الجديد 0.12.0 pupg mobile العديد من المُحسنات للهواتف التي تعمل بنظام أندرويد وهواتف أيفون، وكذلك الحال بالنسبة لـ مُحاكي ببجي للكمبيوتر، حيث سيتم إضافة أسلحة جديدة وأشكال جديدة للاعبين، وأشكال زومبي جديدة “الزومبي المتفجر الذي يتفجر بعد أن يتم قتله”، وإمكانية مشاهدة الأصدقاء وهم يلعبون ببجي وغيرها من المحسنات والمميزات الأخرى.

أوضحت شركة تنست جيم المميزات والأوضاع والمحسنات المضافة في نسخة ببجي الحديثة 0.12.0 عبر موقعها الإلكتروني، ويمكنكم التعرف على ما تضمنه تحديث ببجي الجديد من خلال التالي:

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إضافة ميزة EvoZone الجديدة، ويستبدل وضع الحدث، والوضع الحالي للعبة ببجي هو “البقاء على قيد الحياة حتى الفجر”.

وضع EvoZone “أحلك ليلة”، البقاء على قيد الحياة لليلة واحدة فقط خلال قتال الزومبي، وسوف تفوز كافة الفرق التي تستمر على قيد الحياة حتى الفجر.

صاعقة قنابل يدوية. \ تم إضافة قنابل النيتروجين السائل الذي يعمل على تجميد الأعداء وتقليل سرعتهم في الحركة.

تمكين بعض الزومبي من الصعود والتسلق فوق الجدران المنخفضة والأسطح.

إضافة RPG-7. قاذف اللهب \ ضبط المناولة M134. \ سرعة الكسالى سوف تكون بطيئة بعد أن يتم إصابتهم بالأسلحة النارية.

أضافت نسخة ببجي الجديدة رسائل دردشة سريعة. \ إتاحة إكمال المهام اليومية في “البقاء على قيد الحياة”.

بعد أن تم إضافة تحديث ببجي الجديد 0.12.0 يُمكن مشاهدة مباريات الأصدقاء وأعضاء الطاقم، إلى جانب إمكانية معرفة معلومات الآخرين عند المشاهدة.

إمكانية تبديل الخزائن المحمولة. \ موضوع الربيع والكنز متاح حالياً. \ إتاحة إضافة عناصر “تسوق” كـ مفضلة ويتم إعلامهم عند بيع العناصر.

إضافة إنجازات جديدة (نجم، أفضل صديق، ثقافة رابحة، مُغامر، حتى الفجر، خطوة إلى حد بعيد).

يشار إلى أن لعبة PUBG حققت، أرقاما قياسية، إذ يلعبها 87 مليون شخص بشكل يومي، ووصل عدد لاعبيها إلى 400 مليون حول العالم، وهي عبارة عن معارك يشارك فيها 100 لاعب من حول العالم عبر شبكة الإنترنت، يكونون في خريطة مملوءة بالأدوات والأسلحة المختلفة، ثم يقاتلون بعضهم البعض حتى يموت الجميع وينجو شخص واحد أو فريق واحد.

وكانت لعبة بابجي قد حصلت، في وقت سابق، على تحديث بإضافة خريطة لموقع جديد مغطى بالجليد، أطلق عليها اسم فيكيندي، مشيرا إلى أن الخريطة الجديدة تم تطبيقها على نسخة اللعبة المخصصة للهواتف المحمولة بعد أن أطلقت في أعقاب إصدارها على النسخة المخصصة للحواسب الشخصية ونسخ الهواتف الذكية على نظامي “أندرويد” و”آي أو إس”.