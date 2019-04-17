تكنولوجيا: الإصدار الرقمي الكامل من Xbox One S متاح الآن للطلب المسبق بسعر 250 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تبدأ عملاق البرمجيات مايكروسوفت في إطلاق الإصدار الجديد من وحدة التحكم في الألعاب Xbox One S والذي يتميز بتصميم رقمي كامل حيث يتوفر في منافذ البيع في 7 من مايو بسعر 250 دولار.

نشرت تسريبات مصورة خلال الفترة الماضية تشير إلى وجود إصدار رقمي كامل من جهاز الألعاب Xbox One S، واليوم يتوفر بالفعل هذا الإصدار على متجر مايكروسوفت للحجز المسبق، على أن يطلق للأسواق في 7 من مايو.

وتنطلق وحدة التحكم في الألعاب الرقمية Xbox One S بثلاثة من عناوين الألعاب المميزة من شركة مايكروسوفت، حيث تقدم الشركة كلاً من لعبة Sea of Thieves و Forza Horizon 3 إلى جانب لعبة Minecraft مثبتة مسبقاً على جهاز الألعاب.

أيضاً من المقرر أن تقدم مايكروسوفت عرض ترويجي عند شراء الإصدار الجديد للحصول على فترة مجانية في خدمة Xbox Game Pass التي تتيح للمستخدمين الوصول إلى أكثر من 100 لعبة، كما لا يدعم هذا الإصدار الأقراص للألعاب أو Blu-ray، لكن من جانب أخر يدعم هذا الإصدار جميع الإكسسوارات الخاصة بXbox One.

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يذكر أن الإصدار الرقمي الكامل من Xbox One S يأتي بتركيز على خدمة بث الألعاب Xbox Game Pass من مايكروسوفت، حيث تتوفر الخدمة بقيمة 10 دولار شهرياً، أو 120 دولار سنوياً، كما يتيح هذا الإشتراك وصول اللاعبين إلى محتوى مميز من الألعاب التي تتخطى 100 لعبة، مع ميزة تحميل هذه الألعاب والمنافسة فيها خلال فترة الإشتراك.

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